Adıyaman Havalimanı Müdürlüğü tarafından Acil Durum Planı kapsamında bu yıl da uçak düşme tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatta, olası uçak kazaları ve sonrasında meydana gelebilecek yangınlara karşı ekiplerin müdahale kabiliyetleri test edildi. Senaryo gereği bir uçağın düştüğü, yangın çıktığı ve çok sayıda yaralının bulunduğu varsayılan tatbikat görüntüleri gerçeği aratmadı.

Tatbikat, Havalimanı ARFF personeli tarafından organize edilirken, yerel emniyet birimleri, sağlık ekipleri, yer hizmetleri, yakıt ikmal ve diğer havalimanı birimleri de çalışmalara katılım sağladı.

UMKE, AFAD, ARFF (Havaalanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ve İtfaiye ekipleri koordineli şekilde görev aldı. Ekipler, uçaktan güvenli tahliye, yangına müdahale ve yaralıların kurtarılması gibi kritik adımları tek tek uyguladı.

Tatbikat, birimlerin afet ve acil durumlara hazırlık seviyeleri güçlendirildi.