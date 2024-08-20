Havalimanını acil duruma geçiren olay! Uçuşlar hemen iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Havalimanını acil duruma geçiren olay! Uçuşlar hemen iptal edildi

Japonya'daki bir havalimanında yer alan dükkanda 2 makasın kaybolması sonrası güvenlik nedeniyle 36 uçuş iptal edilirken, 201 uçuşta gecikme yaşandı.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde bulunan New Chitose Havalimanı'ndaki bir dükkanda geçtiğimiz Cumartesi günü makasların kaybolması, havalimanını birbirine kattı.

Havalimanı yönetiminden edinilen bilgilere göre, biniş kapılarının yakınında bulunan bir dükkandaki 2 makasın yerinde olmadığını gören çalışanlar, güvenlik birimlerine haber verirken, yetkililer güvenlik kontrollerini 2 saat süreyle durdurarak makasları aramaya koyuldu.

UÇUŞLAR HEMEN İPTAL EDİLDİ

Yetkililer, makasları bulamayınca yüzlerce yolcuyu yeniden güvenlik kontrolünden geçirirken, yaşanan gecikme nedeniyle havalimanında uzun yolcu kuyrukları oluştu. 36 uçuşun iptal edildiği 201 uçuşta ise gecikme yaşandığı açıklanırken, makaslar ertesi gün aynı dükkanda bulundu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Japonya Ulaştırma Bakanlığı, olay sonrası havalimanı yönetimine tedbirleri artırma uyarısı yaparak, "Bu olayın mağazadaki depolama ve yönetim sistemlerinin eksikliğinden kaynaklandığını kabul ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Yaşanan olayın tekrarlanması halinde güvenlik zafiyetine yol açabileceği ifade edilen açıklamada, “Havalimanı yönetiminin farkındalığını artıracak önlemler alacağız” denildi.

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