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Havaş Rus uçaklarına hizmet vermeyecek. İddia Reuters’ten geldi

Ukrayna’yı işgal ettikten sonra Rusya’ya yaptırım uygulamayan Türkiye hakkında gündeme çarpıcı bir iddia geldi. Reuters’in iddiasına göre Havaş, Havaş, Rusya ve Belarus merkezli havayolu şirketlerinin ABD menşeli uçaklarına hizmet vermeyi durduracak.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 14:51
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Havaş Rus uçaklarına hizmet vermeyecek

Havaş Rus uçaklarına hizmet vermeyecek. İddia Reuters’ten geldi
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Reuters tarafından incelenen "Boeing uçaklarına yönelik olası kısıtlamalar" başlıklı şirket mektubunda, Rus ve Belarus havayollarına ait uçakların teçhizatında en fazla yüzde 25’e kadar ABD menşeili teknoloji bulunan uçaklardan bahsediliyor.

‘HİÇBİRİNE HİZMET VERMEYEBİLİRİZ’

Havaş’ın 31 Ocak tarihli mektubunda, hamlenin, ABD'nin Ukrayna işgaliyle ilgili ihracat kontrollerine yanıt vermek olduğu belirtilerek "Bu bağlamda, işimize ve paydaşlarımıza yönelik riskleri ve sonuçları belirlemek için bir durum tespiti süreci yürütüyoruz. Bunun sonucunda, uçuşlarınızın bir kısmına veya hiçbirine hizmet veremeyebiliriz" diye eklendi.

Moskova'ya yönelik kapsamlı Batı yaptırımları ve ihracat kontrollerinin bir parçası olarak ABD, Boeing uçakları gibi ABD yapımı veya en az yüzde 25'e kadar ABD menşeili teçhizatlar kullanan uçakları lisanslamayı, parça ve hizmet vermeyi kısıtladı.

HAVAŞ ABD MENŞEİLİ UÇAKLARIN LİSTESİNİ İSTEDİ

Havaş, Rus ve Belarus havayollarından yüzde 25'ten daha az ABD menşeili teknoloji içeren uçakların listesini istedi ve uçuşların bu uçaklarla planlanmasını tavsiye etti.

Türkiye'nin en büyük havalimanı yer hizmetleri sağlayıcısı olan Havaş, başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya olmak üzere birçok havalimanında faaliyet gösteriyor.

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