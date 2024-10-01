Havaya ateş açan maganda 'niye yaptın' diye sorulunca pes eden o yanıtı verdi

Kaynak: İHA
Havaya ateş açan maganda 'niye yaptın' diye sorulunca pes eden o yanıtı verdi

Bursa'da sokak üzerinde havaya defalarca ateş açan maganda polis tarafından suç üstü yakalanınca silahı yeni aldığını ve denemek için atış yaptığını söyledi.

Olay, önceki gece 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı sivil ekipler, suç ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak havaya ateş açılması konularına yönelik çalışma yapan ekipler Hacivat Mahallesi'nde silah seslerinin duyulduğu sokağa gitti.

YAKA PAÇA GÖZALTI

Polis ekibi sokağa girdiğinde de havaya ateş açan maganda polis tarafından yaka paça gözaltına alındı.

DENEMEK İÇİN HAVAYA ATEŞ ETMİŞ

Kasten yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan kaydı bulunan V.Ç. (30) gözaltına alındı. Şahıs, polislere, "Silahı yeni aldım, denemek için sıktım" diyerek pes dedirtti. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Son Haberler
Aydın'ın eşsiz ürünü coğrafi işaret almak için bekliyor
Aydın'ın eşsiz ürünü coğrafi işaret almak için bekliyor
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçlarının hakemleri açıklandı
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçlarının hakemleri açıklandı
ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı
Peynir bidonunda 900 adet altın sikke ele geçirildi
Peynir bidonunda 900 adet altın sikke ele geçirildi
CHP’li başkan görevden alındı
CHP’li başkan görevden alındı