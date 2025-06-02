Havaya ateş açtı, sosyal medyada paylaştı: 7 gözaltı

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinliklerde meskûn mahallerde havaya ateş açarak vatandaşların can güvenliğini hiçe sayan kişilere yönelik kapsamlı bir operasyona daha imza attı.

Özellikle sosyal medya platformlarında paylaşılan silahlı kutlama görüntüleri, güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçmadı. Bu kapsamda, suçun önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yürütülen kararlı çalışmalar, bu kez geniş çaplı bir operasyona dönüştü.

Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz istihbarat çalışmaları ve sosyal medya analizleri neticesinde, Eskil ilçe merkezi ile çevre köylerde havaya ateş açarak kamu güvenliğini tehlikeye soktuğu tespit edilen şahıslara yönelik düğmeye basıldı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Eskil ve Sultanhanı İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerinden oluşan çok sayıda personelin katılımıyla 8 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda adeta bir cephanelik ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında:

18 adet ruhsatsız av tüfeği

5 adet ruhsatsız tabanca

2.512 adet av tüfeği fişeği

630 adet boş av tüfeği fişeği

2 adet av tüfeği fişeği üretim makinesi

2 adet barut kovası

1 adet barut doldurma aparatı

1 adet kurşun eritme makinesi

26.000 adet saçma (kurşun tanesi)

13 adet av tüfeği parçası

11 adet bıçak

1 adet özel üretim kalem bıçak

21 adet tarihi sikke gibi çok sayıda tehlikeli ve yasa dışı materyale el konuldu.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen tüm malzemelere el konulurken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 7 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Jandarma yetkilileri, düğün ve benzeri toplu etkinliklerde silahla havaya ateş açmanın sadece suç değil, aynı zamanda cana kast anlamına geldiğini vurgulayarak vatandaşları uyardı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, toplumun huzurunu bozan bu tür eylemlere karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bir kez daha vurguladı.

Güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada şu mesaj verildi:

"Hiçbir kutlama, insan hayatından daha değerli değildir. Silahlar eğlencenin değil, asayişin konusudur. Vatandaşlarımızdan ricamız; şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri ve silahsız kutlamaları teşvik etmeleridir."