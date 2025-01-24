Havaya ateş eden 17 kişi gözaltında

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar'da eğlencelerde havaya rast gele ateş açan 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da eğlencelerde havaya rast gele ateş açan 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethibey beldesinde söz, nişan, düğün ve asker eğlencelerinde havaya ateş edip güvenliği tehlikeye sokan 17 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

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Toplamda 17 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda; 3 ruhsatsız av tüfeği, 5 adet av tüfeği şarjörü, 68 adet av tüfeği fişeği, 16 adet kurusıkı tabanca, 6 tabanca, 17 tabanca şarjörü, 469 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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