Havayolu devi iflas etti! Uçak filosu hangara çekildi

Düzenleme: Kaynak: Yeni akit
Havayolu devi iflas etti! Uçak filosu hangara çekildi

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez ünlü havayolu devinden kötü haber geldi. Dev firma iflas bildiriminde bulundu.

Küresel ekonomik krizin etkisi büyürken, Kanada merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Canada Jetlines iflasını açıkladı. Şirket, 11 Eylül 2024 tarihinde iflas başvurusunda bulunarak zor günlerin sinyalini verdi.

Canada Jetlines’in, toplamda 11,8 milyon Kanada doları (yaklaşık 8,7 milyon ABD doları) borcu bulunuyor ve 225 farklı alacaklıya ödeme yapması gerekiyor.

İflas sürecinde en büyük alacaklılar arasında, ileri tarihli uçuş rezervasyonları yapan Corendon Dutch Airlines ve havacılık hizmetleri sunan Smart AMS Inc. bulunuyor. Uçuş rezervasyonları yapan yolcular, paralarının geri ödenip ödenmeyeceği konusunda endişeli.

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Canada Jetlines, 15 Ağustos 2024 tarihinde tüm uçuşlarını askıya almıştı. Şirket filosunda yer alan dört Airbus A320-200 tipi uçak ise hâlâ farklı lokasyonlardaki hangarlarda bekletiliyor.

Bu uçakların kiralayıcıları arasında Aviation Capital Group ve FTAI Aviation gibi havacılık sektöründe öne çıkan büyük şirketler bulunuyor.

İflas süreciyle ilgili olarak, alacaklıların 1 Ekim 2024’te yapılacak bir telekonferansla bilgilendirilmesi planlanıyor. Bu toplantı, şirketin iflas sürecindeki gidişatına ışık tutacak.

Canada Jetlines, gerekli fonları sağlayamadığı için iflas koruma başvurusunda bulunmadan doğrudan iflas sürecine girmiş durumda.

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