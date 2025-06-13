Havayolu devi kapısına kilit vurdu. 500 kişi işsiz kalacak. Bilet paralarını geri ödüyor

Singapur merkezli havayolu şirketi Jetstar Asia, 31 Temmuz 2025 itibarıyla tüm operasyonlarını sonlandıracağını duyurdu. Qantas’ın iştiraki olan şirket, 20 yıldır Asya-Pasifik bölgesinde hizmet veriyordu.

Ancak, artan tedarikçi maliyetleri, yüksek havaalanı ücretleri ve bölgedeki yoğun rekabet, kapanma kararının ana nedenleri olarak gösterildi. Şirketin bu mali yılda 35 milyon Avustralya doları zarar etmesi bekleniyordu.

MALİYETLER ARTTI

Jetstar Asia, özellikle son yıllarda tedarikçi maliyetlerinde yüzde 200’e varan artışlarla karşılaştı. Buna ek olarak, Singapur’un yüksek havaalanı ücretleri ve diğer düşük maliyetli havayollarının agresif rekabeti, şirketin sürdürülebilirliğini zorlaştırdı. Yönetim, bu koşullarda operasyonları devam ettirmenin mümkün olmadığını belirtti.

Kapanma kararıyla birlikte 500’den fazla çalışanın işine son verileceği açıklandı. Jetstar Asia, çalışanlarına destek sağlamak için yerel iş yasalarına uygun şekilde tazminat ve geçiş süreçleri planlıyor.

Şirket, iptal edilen seferler için yolculara tam ücret iadesi taahhüt etti. Bazı uçuşlar, Qantas Group’un diğer havayolları olan Qantas Airways veya Jetstar Japan’a aktarılabilecek. Jetstar Asia, önümüzdeki yedi hafta boyunca uçuşları kademeli olarak azaltacak ve etkilenen yolculara doğrudan bilgi verilecek.

AÇIKLAMA YAPILDI

Qantas, Jetstar Asia’nın kapanmasının, Avustralya merkezli Jetstar Airways ve Japonya’daki Jetstar Japan’ın faaliyetlerini etkilemeyeceğini vurguladı. Grup, diğer iştiraklerinin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini belirtti.