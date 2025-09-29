Havayolu devi Lufthansa, 4.000 idari pozisyonu yapay zekaya devrediyor: Binlerce çalışanın işten çıkartılması bekleniyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lufthansa, 2030 yılına kadar 4.000 idari pozisyonu yapay zeka ve dijitalleşme ile ortadan kaldırmayı planlıyor. Bu adım, şirketin verimlilik hedefleri ve kârlılık beklentileriyle uyumlu.

Alman havacılık devi Lufthansa, 2030 yılına kadar Almanya'da yaklaşık 4.000 idari pozisyonu ortadan kaldırmayı planladığını duyurdu. Şirketin resmi açıklamasında idari pozisyonların iptaline dair alınan karar, operasyonel verimliliğin yapay zeka yoluyla arttırılması, dijitalleşme ve grup içi iş süreçlerinin entegrasyonu yoluyla gerçekleştirecek.

Lufthansa, işten çıkarmaların büyük oranla Almanya'daki idari pozisyonlarla alakalı olacağını ve operasyonel mevkilerin hariçte tutulacağını açıkladı.

KÂRLILIK BEKLENTİLERİ VE FİLO MODERNİZASYONU

Şirket, güçlü hava yolu talebinin ve sınırlı uçuş kapasitesinin etkisiyle gelirlerin arttığını ve 2030 yılına kadar kârlılığının önemli ölçüde yukarı çekilmesine dair bekleti içerisinde olduğunu açıkladı. Lufthansa Grup bu hedef doğrultusunda, tarihindeki en büyük filo modernizasyonunu planlıyor. 2030 yılına kadar 100'ü uzun menzilli olmak üzere 230'dan fazla yeni uçağın Lufthansa filosuna katılması bekleniyor.

2024 yılın bünyesinde 101.709 çalışan bulunduran Lufthansa, aynı yıl içerisinde 37,6 milyar euro kâr bildiriminde bulunmuştu.

