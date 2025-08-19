Havayolu şirketine ‘pencere kenarı’ davası!

United Airlines Kaliforniya’da yolculara “pencere kenarı” olarak sattığı ancak penceresi olmayan koltuklar nedeniyle toplu davayla karşı karşıya kaldı. Dava, yolculara yanlış bilgi verilerek fazladan ücret alınmasının, yanıltıcı reklamcılık ve yolcu haklarının ihlali anlamına geldiğini savunuyor.

Davacılar, son dört yılda Kaliforniya’da pencere kenarı koltuklar için ek ücret ödeyip pencere bulamayan tüm yolcuların tazmin edilmesini talep ediyor. Bu sorunun temelinde, uçaklardaki pencere hizalarının koltuklarla tam örtüşmemesi ve bazı sıralarda pencere bulunmaması yatıyor.

United Airlines’a ait uçaklarda penceresiz koltuklar genellikle iki pencere arasına denk gelen sıralarda konumlandırılıyor. Bunun nedeni ise kabin yan panellerinin içinden geçen klima kanalları, kablolar ve yapısal birleşim noktaları gibi dahili sistemlerin, pencere konumlandırılmasına engel teşkil ediyor olması.

Ancak şirketin online koltuk haritasında bu penceresiz koltuklara dair herhangi bir uyarının bulunmaması dikkat çekiyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre; standart ekonomi sınıfında bile koltuk seçimi için en az 24 dolar (yaklaşık 980 lira) talep eden United, tercihli koltuklar için daha yüksek fiyatlar uyguluyor.

