Havayolu şirketlerinden flaş karar! 5 ülkeye gidecek yolculara tanınan haklar uzatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Havayolu şirketlerinden flaş karar! 5 ülkeye gidecek yolculara tanınan haklar uzatıldı

Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus; İsrail'in İran'a saldırısı nedeniyle İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan'a gidecek yolculara tanınan ilave hakların 30 Haziran'a kadar uzatıldığı açıkladı.

Havayolu şirketlerinden yolculara yönelik yapılan bilgilendirme notunda, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Ortadoğu'da devam eden gerilim nedeniyle uçuşların etkilenmesi üzerine İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan seferlerinde biletleri olan yolcular için ilave haklar tanımlandığı belirtildi. 13 Haziran - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında söz konusu ülkelere biletleri olan yolcuların 30 Haziran 2025 (dahil) tarihine kadar rezervasyon değişiklikleri, iade ve bilet süresinin uzatılmasına yönelik taleplerin ücretsiz olarak yapılacağı açıklandı.

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