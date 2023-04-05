Liverpool taraftarından Havertz'e flaş tepki: Utanmaz

Chelsea ile Liverpool, erteleme maçında Premier Lig'in sekizinci haftasında Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Salı gecesi oynanan mücadele 0-0 biterken, Chelsea'nin iki golü geçersiz sayıldı. Bunlardan biri Reece James'in, diğeri ise Kai Havertz'in kaydettiği gollerdi.

"UTANMAZ"

Havertz'in golünde top, kaleci Alisson'dan sektikten sonra Alman yıldızın eline çarpıp ağlarla buluştu. Hakem ilk önce bu durumu fark etmedi ve golü geçerli saydı. Ancak VAR incelemesinin ardından elle oynama tespit edildi ve gol iptal oldu. Karşılaşmanın ardından Liverpoollu taraftarlar, Havertz'e tepki gösterdi. Bu tepkilerin nedeni, Alman yıldızın elle oynadığını bilmesine rağmen gole sevinmesiydi. Sosyal medyada bir taraftar, "Havertz bu golü nasıl kutlar? Utanmaz!" derken, bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Havertz bunun elle oynama olduğunu bile bile nasıl kutladı?" yorumunu yaptı.