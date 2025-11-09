‘HavHavHav’ şarkısıyla tartışılan rap yıldızı Lvbel C5’in 100 milyon TL’lik serveti, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Mourinho giderken arkasında ne kadar otel faturası bıraktı, Meryem Uzerli’nin İstanbul’da yaptırdığı gizli estetik, Ajda Pekkan’la ilgili WhatsApp gruplarında dolaşan dedikodu ve yılbaşı rekorunu Tarkan kırdı…

Şarkıları dijital platformlarda rekor kıran rap yıldızı Lvbel C5’in ‘HavHavHav’ şarkısı müzik dünyasında kıyamet kopartmıştı. Herkes “Müziğimiz nereye gidiyor?” diye tartışırken, 24 yaşındaki yıldız, kendine ‘Lvbel C5’ ekonomisi yarattı.

Yatırımını altın ve dolar yerine otomobillere, marka saatlere yaptı. “Otomobil ve saat” deyince ilk akla gelen isim olan Cem Yılmaz’ı geride bıraktı.

Lvbel C5’in lüks araçları

İşte lüks otomobil koleksiyonu

Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan ‘Lvbel C5’in, Lamborghini-Urus otomobili 50 milyon TL. Porsche’u 14 milyon, Aston Martin’i, 15 milyon TL. Sadece 3 aracının toplamı 79 milyon TL’yi buldu. Cem Yılmaz gibi araçlarına özel plaka taktırıyor. Her bir ‘LVB’ plakasının raici 200-250 bin TL arasında. Cem Yılmaz’ın garajındaki otomobil sayısı ise; 10. Ancak rakamlar böyle yüksek değil.

Saatine şarkı bile yaptı



Gelelim Lvbel C5’in saat tutkusuna. Bu konuda da sıkı bir koleksiyon yapıp Cem abisini sollamış. Örneğin Rolex hayranlığını bilmeyen yok. En son markanın 600 bin liralık Submariner modelini aldı. Saatine şarkı bile yaptı. Binlerce Euro’luk Patek Philippe’i ve son taktığı 115 bin Euro’luk Frank Muller saati dillerde. Lvbel C5, bonkörlüğüyle de tanınıyor. Geçen ay bir düğünde damada 400 bin TL’lik saat taktı. Bu arada 2025’te, Türkiye’de lüks saatlere harcanan para 11 milyar TL’yi bulmuş.

Otel masrafı 750 bin Euro tutmuş!

Fenerbahçe’den, 9 milyon Euro tazminatla ayrılan Portekizli teknik direktör Mourinho meğer arkasında yüklü bir masraf da bırakmış. Sadece oteldeki konaklama faturası 750 bin Euro (36.5 milyon TL) tutmuş. Bu paraya bir sürü ev, ya da çok lüks bir konut alınırdı! Kulüp, Mourinho’ya, İstanbul’da kaldığı 15 ay boyunca lüks villa kiralamak istemiş. Ama Mourinho otel diye tutturmuş.

Gizlice gelip karnını gerdirdi



Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli botoks ve dolguları için Los Angeles’ta kliniği olan dünyaca ünlü estetikçi Simon Qurian’a gidiyordu. Dr. Simon, Kim Kardashian’ın o meşhur dolgularını yapan kişi.







Uzerli’ye son yaptığı işlemler bayağı eleştiri almıştı, ama neyse… Meryem Uzerli 2 doğumdan sonra karın bölgesinin deforme olduğunu düşünüyormuş. Sporla istediği sonuca ulaşamamış.





Sonunda İstanbul'da ünlü bir estetikçinin kapısını çalmış. Oyuncunun karın germe ameliyatı gizlilik içinde Altunizade'de özel bir hastanede gerçekleşmiş. Bu arada sonuçtan pek memnunmuş.

WhatsApp’ta dönen efsane dedikoduya pekmezli cevap

Ajda Pekkan’ın ‘yıllara meydan okuyan hali’ ve ‘yaşsız’ duruşu üzerine gün geçmiyor ki, efsane dedikodular üretilmesin. Şimdi de WhatsApp gruplarında şöyle bir iddia dolaşıyormuş: “Ajda, yılda 2 kez Tayland’dan bir gençlik iksiri getirtiyormuş.

Dünya starlarının da kullandığı iksirin bir şişesi 25 bin dolarmış.” Süperstar’a sorduk, işte cevabı: “Duydum! Hakkımdaki en büyük efsane bu olmalı. Asla böyle bir şey yok. Benden illa ki bir iksir istiyorlarsa söyleyeyim.

Ilık suya, bir tatlı kaşığı pekmez katıyorum. Azıcık da limon damlatıp içiyorum. Ben ulaşılmaz, aşırı pahalı şeyleri sevmem.”