Havlu attı

Kasım ayında aşk başkaydı cümlesi, Kasım ayında acı çekmek başkaya evrildi. Beşiktaş taraftarı son yıllarda bu acıyı dibine kadar hissediyor. Kasım ayında lige erkenden havlu atılıyor. Hem de kendi sahanda 2-0 öne geçtiğin karşılaşmayı 4-2 mağlup olarak. Bu camia bu acıyı hak ediyor mu? Bu taraftara buz gibi havada alınan bu mağlubiyetle şok etkisi yaratacak buz banyosu yaptırmak akıl işi değil. Beşiktaş son 4 maçında sadece 1 puan kazanabildi. Yanlış okumadınız sadece 1 puan. 3 mağlubiyet 1 beraberlik. Bu mu büyük takım performansı. Beşiktaş kulübünde işler hiç iyi gitmiyor. Kendi sahamızda 9. dakikada 2-0 öne geçmişiz, taraftar güzel oyun ve farklı bir skor beklerken 4-2 mağlup oluyoruz, fark beklerken neredeyse çok farklı bir mağlubiyet alacaktık. Bakmayın 9 dakikada 2-0 öne geçtiğimize ilk 5 dakikada 2-0 geriye düşmekten şans eseri kurtulduk. Dışarıda olup eve geldiğinde televizyonu açıp Beşiktaş maçının 10 dakikasına yetişen bir taraftar gördüğü 2-0’lık skorla vay be takım nasıl baskılı, coşkulu oynayarak ilk 9 dakika bu skoru yakalamış zanneder ama görüldüğü gibi değil maalesef.

Göztepe, galibiyeti sonuna kadar hak etti. Müthiş oynadı. Kusursuz oynadı. 2-0 geriden gelip, 4-2 galibiyet almak hem de deplasmanda böyle bir galibiyet almak büyük zaferdir. Göztepe daha istekli, daha çok koşan ve daha organize olan bir takım. Sonuçta istediğini alan ekip oldu. Beşiktaş’ı sahadan sildi, ezdi resmen. Beşiktaş’ın ne oynadığı belli değil. Bu sezon sürekli, duran toptan gol yiyoruz hâlâ bunun önlemini alamıyoruz. Göztepe maçında aynı golden iki tane yenir mi kardeşim. Savunma oyuncuları hiç mi duran top çalışmıyor. Kimse GİO hocamıza, hocam takım sürekli, duran toptan gol yiyor, buna önlem almamız gerekiyor demiyor mu. Bu nasıl iş. Saç baş yolmak elde değil. Hepimiz sinir hastası olduk. Her hafta bu kadar kötü oyun olur mu diyoruz. Bir sonraki hafta çok daha kötü futbol oynuyor. Sıradan bir takım havasına büründü. Pres yapmak yok, rakibi ısırmak yok, sürekli yan top oynayan, şans eseri kontrataktan gol bulan bir takım oldu. Beşiktaş 24 Kasım itibarıyla lige havlu attı. Matematiksel olarak GİO hocamız şansımızın devam ettiğini söylüyor ama büyük yalan. Maç bitiminde 10 yaşındaki taraftarın isyanına kulak vermek gerekir. 30 saniyelik görüntüyü bütün yönetim kurulunun izlemesini tavsiye ediyorum.