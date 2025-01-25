Havluları asmak için dışarı çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü!

Kaynak: DHA

Arnavutköy'de işlettiği berber dükkanından havluları asmak için dışarı çıkan Muhammet Deniz (28)'e silahlı saldırı yapıldı.

Arnavutköy'de işlettiği berber dükkanından havluları asmak için dışarı çıkan Muhammet Deniz (28)'e silahlı saldırı yapıldı. Sırtından vurulan Deniz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün gece 20:00'da Karlıbayır Mahallesi Kızılerik Sokak'ta meydana geldi. Sahibi olduğu berber dükkanında çalışan Muhammet Deniz, kullandığı havluyu dükkan dışındaki askılığa asmak üzere dışarı çıktı. Havluyu astıktan sonra dükkanına geri dönmeye çalışan Deniz'e arkadan yaklaşan kimliği belirlenemeyen bir kişi silahla ateş etti.

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Sırtından vurulan ve ağır yaralanan Deniz'in yardımına o sırada dükkanında bulunan babası koştu. Silahlı saldırıyı yapan şüpheli ise koşarak kaçtı.

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Ağır yaralı halde Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan berber Muhammet Deniz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berberde inceleme yapan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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