Havran’da kurtuluş coşkusu

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda başlayan programda Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Askeri Bando ve mahalle sancaklarının eşlik ettiği kortej yürüyüşüyle Belediye Binası önünde devam etti.

Belediye Binası önünde düzenlenen etkinliklerde Mehteran Takımı, halk oyunları ekibi, Havran Belediye Spor Kulübü sporcuları ve öğrencilerin şiirleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Askeri Bando eşliğinde mahalle sancaklarının, sporcuların ve öğrencilerin katıldığı kortej geçişiyle program sona erdi.