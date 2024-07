Havsa Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden

HAVSA KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN



SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR



SIRA

NO

TAŞINMAZ NO MAH/ KÖY ADA PAR SEL

YÜZ ÖLÇÜMÜ

(M2)

HİSSE

ORANI İMAR DURUMU VASFI TAHMİNİ

BEDELİ

(TL) GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL) İHALE GÜNÜ SAATİ 01 22030100633 Necatiye Köyü - 2888 10.240,00 Tam Arsa (Köy Yerleşik Alanı İçerisinde Kalmaktadır.) Arsa 13.325. 000,00 1.332. 500,00 08.08. 2024 10:30 02 22030100636 Necatiye Köyü - 2925 5.150,00 Tam Arsa (Köy Yerleşik Alanı İçerisinde Kalmaktadır.) Arsa 6.700. 000,00 670. 000,00 08.08. 2024 11:00 03 22030101329 Söğütlü dere Köyü 172 20 54.459,55 Tam İmarsız Tarla 8.169. 000,00 816. 900,00 08.08. 2024 11:30



Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallarının satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte, hizasında belirtilen tahmini bedel üzerinden Havsa Kaymakamlığınca (Milli Emlak Şefliği) oluşturulacak komisyon huzurunda, Havsa Halk Eğitim Merkezi Hizmet Binası Salonunda yapılacaktır.

1) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar:

a) Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) . Geçici Teminatlar vezne olmadığından Havsa Ziraat Bankasında bulunan Havsa Malmüdürlüğünün IBAN: TR72 0001 0005 1100 0010 0053 60 hesabına yatırılacaktır. İhale saatinden önce geçici teminat makbuzunun ibrazı zorunludur.

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Tasdikli Yerleşim Yeri Belgesi), (Aslı Komisyona Verilecektir)

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini veya nüfus cüzdanı örneğini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklife bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. (Asılları Komisyona İbraz Edilecektir)

2) İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Havsa Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girenler, satışa çıkarılan taşınmazları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.

3) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

4) Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi (%20) indirim uygulanır.

5) Satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye bedeli alınacaktır.

6) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7) Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr. veya www.edirne.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.



İlan Olunur.

