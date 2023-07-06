Havuç cilde nasıl iyi gelir

St. Andrews ve Bristol Üniversitelerinden araştırmacılar turuncu ve sarı renkli sebze ve meyvelerdeki karotenoit ismi verilen pigmentlerin cildin rengini güzelleştirdiğini öne sürdü. İşte ayrıntılar...

Havuç cilde nasıl iyi gelir

Editör: Naim Arıoğlu

Araştırma Evrim ve İnsan Davranışları isimli dergide yayımlandı.

Peki cilt renginin değişmesi ile çekicilik arasında ne ilişki olabilir? araştırmalar 40 kişiye 51 resim göstererek güzelliklerini derecelendirmelerini istedi. Sonuçlarda ten rengi sarıya dönük kişilerin daha çekici bulunduğu ortaya çıktı. Eğer havuç yemekten hoşlanmıyorsanız bu pigmentleri içeren daha pek çok besin bulunuyor. Patates, kayısı, sarı erik, mango, bal kabağı, nektarin ve portakal bu besinler içerisinde sayılabilir.

Sadece 2 ay içerisinde cildinizin değiştiğini, daha canlı ve sağlıklı göründüğünü fark edeceksiniz.

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