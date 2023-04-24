Havuç en güçlü grip savar

Uzm.Dyt. Selahattin Dönmez en güçlü grip savarın havuç olduğunu söyledi şu bilgileri verdi:

Yumurta, protein kalitesi en yüksek olan besin. Alerji gibi tüketilmemesi gereken durumlar haricinde her gün 1 yumurta yiyerek yanına bir bardak portakal suyu içerek protein ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Bu aylarda yeterli sıvı almak ve su ihtiyacını bitkisel çaylar, ayran ve taze sıkılmış meyve sularıyla desteklemek gerekir. Vücudun sıvı desteğinin tam olarak karşılanması üşümeyi engeller. Kışın artan enerji ihtiyacının karşılanması için ölçülü olarak tahin pekmez de tüketmeye özen göstermelisiniz.

Hastalıklardan korunmada aşılanma, kişisel hijyen kurallarına dikkat etme gibi önlemlerin yanında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için yeterli ve dengeli beslenmek de etkili. Kuru baklagillerin protein kalitesini arttırmak için ise tahıllarla C vitamininden zengin besinleri birlikte tüketin.

SAÇLARIN UZAMASINI SAĞLAR

Havuç, saç sağlığını iyileştirebilecek, A,C vitaminleri, karotenoid, potasyum ve antioksidan içermektedir. Havuç tüketmek saçların güzelleşmesinde etkili olur.

GÖZ SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR

Havuç, A vitamini açısından zengin bir besindir. Günlük A vitamini ihtiyacının %51’ini içermektedir. Bu da göz sağlığını destekleyerek, görme kaybı ve gece körlüğüne karşı koruma sağlamaya yarar.

CİLT SAĞLIĞINI KORUR

Havuç, içeriğindeki karotenoidler sayesinde cilt sağlığını iyileştirerek, kişilerin genç görünmesini sağlamaktadır. Bunun yanında çok fazla havuç tüketmek cildin sarı veya turuncu bir görüntü ortaya çıkardığı karotenemiye neden olabilir.

HAVUÇ KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Antikanserojen özelliği bulunan fitokimyasal içeren havuç, bağışıklığı güçlendirerek kanserin yayılmasını önlemektedir. Böylelikle kanser türlerine karşı riskleri azaltarak, mücadele eder.