Havuç Şurubu öksürüğe iyi mi geliyor

Pek çok kişi şifasına inandığı doğal bitkilerle rahatsızlığına çare arıyor. Peki, havuç şurubu öksürüğe iyi gelir mi? İşte yanıtı…

Havuç Şurubu öksürüğe iyi mi geliyor

Havuç şurubu; havuç ve şekerden hazırlanan tatlı, kalın -yoğun kıvamlı- bir şurup. Şurubu yapmak için rendelenmiş havuçlar şeker ve su ile karıştırılır ve koyulaşıp şurup kıvamına gelene kadar kaynatılıyor.

Ortaya çıkan şurup, bir miktar havuç ile tatlı, hoş bir tada sahip.

Havuç şurubu, krepler için kullanılabilir. Smoothie veya yoğurda eklenerek tüketilebilir. Balla ve limonla karıştırılabilir. Tariflerde bal veya akçaağaç şurubu yerine doğal bir tatlandırıcı olarak kullanılabilir.

Çay veya kahveyi tatlandırmak için veya kokteyllerde de kullanılabilir.

Havuç şurubu, havucun doğal tatlılığını içerdiği ve suni tatlar, renkler ve koruyucular içermediği için geleneksel tatlandırıcılara göre daha sağlıklı bir alternatif sunar.

HAVUÇ ŞURUBU NELERE İYİ GELİR?

Havuç şurubu doğal bir tatlandırıcı olmasına rağmen içerdiği vitamin ve mineraller ile grip, soğuk algınlığı, öksürük veya diğer solunum yolu hastalıklar için geleneksel olarak kullanılır.

Havuç, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olabilecek iyi bir C vitamini kaynağıdır. Boğaz ağrısını yatıştırmaya veya tıkanıklığı gidermeye yardımcı olabilir. Bu tür şikâyetler için genellikle ılık içeceklere havuç şurubu eklenerek kullanılır. Ayrıca bal ya da yoğurt ile bir arada tüketiliyor.

HAVUÇ ŞURUBU NASIL HAZIRLANMALI

Malzemeler

4 bardak rendelenmiş havuç

4 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Hazırlanışı

Büyük bir tencerede rendelenmiş havuç ve suyu birleştirin.

Karışımı kaynatın, ardından ısıyı azaltın ve ara sıra karıştırarak 30 dakika kaynamaya bırakın.

Tavayı ocaktan alın ve karışımı birkaç dakika soğumaya bırakın.

Karışımı ince gözenekli bir süzgeçten geçirerek temiz bir kaseye süzün ve mümkün olduğu kadar çok sıvıyı çıkarmak için katıların üzerine bastırın.

Sıvıyı tencereye geri koyun ve şekeri ekleyin.

Karışımı kaynatın, ardından ısıyı azaltın ve karışım koyulaşıp şurup haline gelene kadar ara sıra karıştırarak yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Tavayı ocaktan alın ve şurubu soğumaya bırakın.

Şurubu temiz bir kavanozda buzdolabında saklayın.

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