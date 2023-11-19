Sebze kürleri başta zayıflama olmak üzere pek çok konuda revaçta. Havuç suyu kürü de hem zayıflamak hem de cilt sağlığı için sevilerek tüketilen kürlerden. Havuç suyu kürünü evinizdeki malzemelerle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, havuç suyu kürü nasıl yapılır? Havuç suyu kürü zayıflatır mı?

Havuç suyu kilo vermek isteyen kişiler tarafından kullanılır. Metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olduğu için kilo verme sürecini hızlandırır.

HAVUÇ SUYU KÜRÜ NASIL YAPILIR?

- 5 ya da 6 adet havuç

- İsteğe göre 1 limon suyu

- İsteğe göre 1 çay kaşığı zencefil

HAVUÇ SUYU KÜRÜ TARİFİ

Havuçları yıkayın ve soyacak ya da bıçak yardımı ile tıraşlayın.

Tıraşladığınız havuçları küp küp keserek blenderden geçirin. Eğer meyve suyu sıkacağı varsa robot yardımı ile havucun suyunu sıkın.

Ardından havuç suyunun içerisini limon suyu ve zencefil eklenir. İsteğe göre bir miktar daha suyla inceltilebilir.

Hazırlanan havuç suyu kürünü akşam yemeklerinden sonra içebilirsiniz.

Havuç suyu kürü sürekli yapılmamalıdır. Ara vermeden en fazla 3 ay tüketilebilir. 3 aydan sonra bir ay ara vererek tekrar kürü uygulayabilirsiniz.