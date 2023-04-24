Havuç ve Ispanak ‘Sarı Leke’nin düşmanı

Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, gözde ‘sarı leke’ adı verilen bölgede, daha çok ileri yaşlarda görülen ve körlüğe neden olan hastalıklarla ilgili önemli bilgiler verdi.

Havuç ve Ispanak ‘Sarı Leke’nin düşmanı

Prof. Kaynak, sarı lekenin körlüğe neden hastalıklar içinde katarakt ve glokomdan sonra üçüncü sırayı aldığını bildirdi. Kaynak, ancak, katarakt ve glokom ile ilgili farkındalığın artması ve tedavi yöntemlerinin gelişmesinin, sarı leke hastalığının daha büyük bir sorun haline gelmesini sağladığını söyledi.

Bu hastalığın ekonomik gelişmişlikle ilgisinin bulunmadığını, zengin ya da fakir bütün dünya ülkelerinde benzer sıklıkla görüldüğünü belirten Kaynak, ”Yaşlı nüfusun arttığı ülkelerde yaşa bağlı sarı leke hastalığı yüksek oranlarda ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Prof. Kaynak sözlerini şöyle sürdürdü:

“65 yaş üstündekilerde bu hastalığın görülme sıklığı yüzde 10-30 arasında. İnsanlar çok yaşamak istiyor, ama yaşlandıkça bu tür sorunlarla karşılaşma riski de artıyor.
Gerekli tedavilerin uygulanmaması halinde hastalar çok kısa sürede görme kaybına uğrar. Gözdeki sarı leke bölgesi, gerçekten sarı renktedir ve makula boyaları bulunur. Bunlar makulayı ışıktan korur ve antioksidan etkileri nedeniyle sinir hücrelerini korur. Bu boyalar yaşla birlikte azalır. Özellikle ileri yaşlarda, ‘lutein’ denilen ve bitkilerde bulunan sarı renkli organik renklendiriciden zengin besinler tüketmek, bu hastalıktan korunmada etkilidir. Çünkü lutein maddesiyle makula yoğunluğu korunabilir, böylece gözde savunma bariyerleri kurulur. Bu nedenle ıspanak, brokoli, havuç ve yaban mersini gibi ‘lutein’ maddesinden zengin sebze ve meyvelerin bol miktarda tüketilmesi, sarı leke hastalığının görülme riskini azaltır. 50’li yaşla birlikte vejateryan beslenme benimsenmelidir.”

Öne Çıkanlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Son Haberler
Bahçeli'den pahalı 'soğan' yorumu: Kurtuluş Savaşı'nda soğan edebiyatı mı vardı? Siyaset
Bahçeli'den pahalı 'soğan' yorumu: Kurtuluş Savaşı'nda soğan edebiyatı mı vardı?
Rumlar deniz üssü için harekete geçti Dünya
Rumlar deniz üssü için harekete geçti
Çanakkale'de illegal giriş yapan 17 yabancı yakalandı Güncel
Çanakkale'de illegal giriş yapan 17 yabancı yakalandı
Refüjdeki ağaca çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı Güncel
Refüjdeki ağaca çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı
Çorlu’nun yeni müzesi ‘Ters Ev’ 23 Nisan'da açıldı Kültür Sanat
Çorlu’nun yeni müzesi ‘Ters Ev’ 23 Nisan'da açıldı
Seçimlerde hangi kimlik kartları geçerli olacak? Eski kimlik kartları geçerli mi? Siyaset
Seçimlerde hangi kimlik kartları geçerli olacak? Eski kimlik kartları geçerli mi?
Kılıçdaroğlu: En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi ırkçılık yapmadan göndereceğiz Siyaset
Kılıçdaroğlu: En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi ırkçılık yapmadan göndereceğiz