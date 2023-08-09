Havuç ye güçlü kal

Havuç, sağlıklı beslenmenin temel taşı. Birçok insanın yeterli değeri vermediği havuç aslında müthiş bir besin. İşte havuç yemenin yararları...

Havuç ye güçlü kal

Beyin ve kalp damarlarını açıyor.

Karaciğeri temizliyor.

Toksinlerin atılmasını hızlandırarak gençleştirici etki sağlıyor.

Omurilikte yaşanan sıkıntıları da yüzde 20 oranında azaltıyor.

Bağırsakların çalışmasını yüzde 20 oranında hızlandırıyor.

İçerdiği vitaminlerle tam bir şifa deposu olan havuç; akciğer, meme, prostat ve mesane kanserinden koruyor.

Sigara içiyorsanız akciğer kanserine yakalanma riskini yüzde 10 azaltıyor.

Kabızlığa ve kansızlığa iyi geliyor

Vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve dayanıklılığı sağlayan havucun çiğ tüketilmesi gerekiyor.

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