Havuç yemeden önce bilmeniz gereken 25 gerçek

Havuç, beta-karoten açısından zengin bir sebzedir ve aşırı tüketimi ciltte sararmaya neden olabilir. Beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüşür, ancak bu vitaminin aşırı alımı cilt renginin turuncuya dönmesine yol açabilir. Dermatolog Dr. Elif Yalçın "Havuç ve diğer beta-karoten açısından zengin gıdaların aşırı tüketimi, ciltte karotenemi olarak bilinen bir durum yaratabilir. Bu durum, cildin doğal renginden sapmasına neden olabilir, ancak genellikle zararsızdır" diyor.

2015 yılında yapılan bir araştırma, yüksek beta-karoten alımının cilt rengini etkilediğini ve karotenemi olarak bilinen bu durumun, bazı kişilerde estetik rahatsızlıklar yaratabileceğini ortaya koymuştur. Araştırma, özellikle büyük miktarda havuç tüketen bireylerde cilt renginin belirgin şekilde değiştiğini göstermiştir. Bu etki, beta-karotenin vücutta birikmesiyle ilişkilidir ve cildin doğal rengini bozabilir.