Havuç yemek riskli mi

Havucun faydaları nelerdir? Pek çoğumuzu agöre çok yararlı. Peki, havuç yemenin riskleri var mı? İşte yanıtı...

Hamza Özalkuş KAYNAK: Haber Merkezi
Havuç yemek riskli mi

Tadı ve rengi yetiştirildiği bölgeye göre değişiklik gösteren havucun, sağlık açısından birçok faydası vardır. Bağışıklığı destekleyerek, kanser riskini azaltır ve yaraların iyileşmesinde etkili olur. Besleyici ve lezzetli olan havuç, beta karoten, lif, K1 vitamini, antioksidan ve potasyum içermektedir.

BESİN DEĞERİ

Havucun içeriğinde bulunan su %86-95 arasında değişiklik göstermektedir. Bir kısmı ise %10 karbonhidrattan oluşmaktadır. 100 gram havuç için besin değerleri şu şekilde sıralanabilir:

Kalori: 41

Su: %88

Protein: 0.9 gram

Karbonhidrat: 9.6 gram

Şeker: 4.7 gram

Lif: 2.8 gram

Yağ: 0.2 gram

Vitamin ve mineral kaynağı olan havuç, potasyum, A vitamini, biotin ve B6 içermektedir. Beta karoteni A vitaminine dönüştüren havuç, bağışıklık için önemli bir besin kaynağıdır. Büyüme ve gelişme çağında tüketilmesi önerilmektedir. Aynı zamanda göz sağlığını da destekler. K1 vitamini barındıran havuç, kan pıhtılaşmasını sağlayarak kemik sağlığını geliştirmektedir.

YARARLARI

Gün içerisinde sağlıklı bir atıştırmalık olarak da tercih edilen havuç, içerisinde bulunan besin kaynaklarından dolayı birçok faydası bulunmaktadır. Havucun faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Cilt sağlığını korur

Havuç, içeriğindeki karotenoidler sayesinde cilt sağlığını iyileştirerek, kişilerin genç görünmesini sağlamaktadır. Bunun yanında çok fazla havuç tüketmek cildin sarı veya turuncu bir görüntü ortaya çıkardığı karotenemiye neden olabilir.

Saçların uzamasını sağlar

Havuç, saç sağlığını iyileştirebilecek, A,C vitaminleri, karotenoid, potasyum ve antioksidan içermektedir. Havuç tüketmek saçların güzelleşmesinde etkili olur.

Havuç tüketmenin riskleri nelerdir?

Her besinde olduğu gibi havuç tüketimi de toksik bir etkiye sebep olabilir. Havuç, sedef hastalığı ya da akne tedavisi için kullanılan ilaçlarla etkileşime girebilmektedir. Bu kişilerin uzman doktordan görüş alarak havuç tüketmesi önemli olmaktadır. Bazı kişilerin havuca karşı alerjisi olabilir. Bu da boğazda şişme ya da solunum sorunlarına yol açabilir. Ciddi bir alerjik reaksiyon yaşamamak için mutlaka havuca alerjiniz olup olmadığını öğrendikten sonra tüketime karar vermeniz gerekmektedir.

Göz sağlığını destekler

Havuç, A vitamini açısından zengin bir besindir. Günlük A vitamini ihtiyacının %51’ini içermektedir. Bu da göz sağlığını destekleyerek, görme kaybı ve gece körlüğüne karşı koruma sağlamaya yarar.

Havuç kanser riskini azaltır

Antikanserojen özelliği bulunan fitokimyasal içeren havuç, bağışıklığı güçlendirerek kanserin yayılmasını önlemektedir. Böylelikle kanser türlerine karşı riskleri azaltarak, mücadele eder.



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