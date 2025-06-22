Havuz keyfi kabusa dönmesin! Uzman isim çocuklar için uyardı! Nelere dikkat etmelisiniz?

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, yazın tercih edilen havuzlar, temiz olmayan sularda sağlık problemlerine dönüşebiliyor. Özellikle kloru az ve suyu durgun havuzlar, cilt döküntülerinden göz enfeksiyonlarına, kulak iltihaplarından ishale kadar ciddi riskler taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, havuz seçiminde titiz olunmasını ve belirtilerin hafife alınmaması gerektiğini aktardı.

Havuzların potansiyel enfeksiyon kaynağı haline gelmesindeki temel nedenin, suyun yeterli şekilde dezenfekte edilmemesi olduğuna dikkati çeken Diktaş, "Klorlamanın düzenli yapılmadığı ve dış kaynaklı su sızıntısının olduğu havuzlar, başta göz ve kulak enfeksiyonları olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olabilir. Ayrıca dışkı ile bulaşan mikroplar mide-bağırsak enfeksiyonlarına yol açar." ifadelerini kullandı.

Diktaş, enfeksiyon belirtileri konusunda da aileleri ve havuz kullanıcılarını uyararak, dış kulakta yara ve akıntı, gözlerde kızarıklık, mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş gibi şikayetler varsa mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini kaydetti.

Havuzdan kaynaklı enfeksiyon riskini en aza indirmek için alınabilecek basit ama etkili önlemler olduğuna da değinen Diktaş, "Havuza girmeden ve çıktıktan sonra mutlaka duş alınmalı. Ayrıca gözlük ve kulak tıkacı kullanılmalı. Bezli çocukların mümkünse havuza girmemesi gerekir, özel mayo kullanılıyorsa da hijyen sıkı takip edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Diktaş, kullanılan havuzların sağlık açısından denetlenmesi gerektiğini belirterek, "Havuz yetkilileri mutlaka sağlık ve güvenlik belgelerini görünür şekilde sunmalı. Aileler de bu belgeleri sorgulayabilmeli. Yaz sezonuna girerken en önemli tedbir hijyenik havuz tercihi olmalı." ifadelerini kullandı.