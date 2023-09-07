Havuz suyunu asla yutmayın

Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, “Havuz suyu asla yutulmamalıdır” dedi ve çok önemli uyarılarda bulundu…

Havuz suyunu asla yutmayın

Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, yazın tatil yaparken karşılaşabileceğimiz enfeksiyonlar ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şerefhanoğlu, yazın tatil yapacakları bekleyen belli başlı enfeksiyon hastalıkları arasında en sık görülenlerin sindirim sistemi enfeksiyonları, Lejyoner hastalığı, havuz enfeksiyonları (dış kulak yolu, göz ve deri enfeksiyonları), cilt enfeksiyonları ve böcek ısırması ile bulaşan enfeksiyonlar (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Lyme hastalığı, sıtma) olduğunu belirtti.


KUSMA VE İSHAL GÖRÜLEBİLİR


Sindirim sistemi enfeksiyonlarının bulantı, kusma ve ishal ile kendini gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Şerefhanoğlu, “Sıcak havalarda kontamine olmuş gıdaların, yıkanmamış sebze ve meyvelerin tüketilmemesi, havuz sularının yutulması önemli nedenlerdendir. Korunmak için açıkta satılan gıdaların tüketilmemesi, özellikle piknik gibi aktivitelerde gıdaların sıcakta uzun süre bekletilmeden tüketilmesi ve yemekten önce ellerin yıkanması gerekmektedir. Dezenfeksiyonu uygun şekilde yapılmış havuzlar tercih edilmelidir” diye konuştu.


GÖZ ENFEKSİYONUNA NEDEN OLABİLİR


Dezenfeksiyonu uygun şekilde yapılmamış havuzların enfeksiyon hastalıkları açısından risk oluşturabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Şerefhanoğlu, “Dış kulak yolu, göz ve deri enfeksiyonları bu yolla bulaşan enfeksiyonlar arasında yer alır. Dış kulak enfeksiyonunun belirtileri kulakta şişme, ağrı, akıntı ve işitme kaybıdır. Göz enfeksiyonlarının en önemli belirtileri gözlerde kızarıklık, akıntı, çapaklanma ve bulanık görmedir. Havuz suyundan kaynaklı bazı bakteriler ve mantarlar cilt enfeksiyonlarına neden olabilir. Bu sorunlardan kaçınılması için dezenfeksiyonu uygun şekilde yapılmış havuzlara girilmesi tavsiye edilmektedir” açıklamasında bulundu.

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