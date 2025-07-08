Havuz ve denizde görünmeyen tuzak! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Tatilde havuz ve denize girerken bir anlık dikkatsizlik, hayatı kökten değiştirebilecek sonuçlar doğurabilir.

Derinliği bilinmeyen sulara balıklama atlama, boyun omurlarında kırılmalara, omurilik hasarlarına ve hatta kalıcı felce yol açabiliyor.

Uzmanlar, özellikle genç erkeklerde sık görülen bu kazaların her yıl yüzlerce kişiyi etkilediğini belirtti.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu tehlikeli alışkanlığın önlenmesi için acil farkındalık çağrısı yaptı.

Uzmanlar, bilinçsiz dalışların ağır sonuçlarını şu sözlerle özetledi:

“Sığ sulara balıklama atlama, genellikle kafanın sert zemine çarpması sonucu ciddi travmalara neden oluyor. Boyun omurgasının ani ve şiddetli geri zorlanması, omurilikte onarılması neredeyse imkânsız hasarlara yol açabilir. Omuriliğin yakınındaki solunum merkezi, kırılmalardan kaynaklanan şişliklerden etkilenirse boğulma riski bile ortaya çıkabilir.”

BİLİMSEL VERİLER TEHLİKEYİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Uluslararası araştırmalar, balıklama atlama kazalarının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını doğruladı.

The Journal of Spinal Cord Medicine’de yayımlanan bir çalışma, sığ suya dalış kaynaklı omurilik yaralanmalarının %10’unun kalıcı felçle sonuçlandığını ortaya koydu.

ABD’de yapılan bir başka araştırma, bu tür kazaların %70’inin sığ su uyarı levhalarının eksik olduğu bölgelerde meydana geldiğini gösterdi.

Uzmanlar, tatilcileri bilinçli olmaya ve sığ sulara dalmaktan kaçınmaya çağırıyor. Derinlik bilinmeden yapılan her dalış, hayatınızı değiştirebilir.

TEDAVİ SÜRECİ:

Bilinçsiz dalış sonucu oluşan yaralanmalarda tanı ve tedavi, uzmanlaşmış merkezlerde yapılmalı.

Uzmanlar, “Radyolojik tetkiklerle hasarın boyutu belirlenir. Gerekirse cerrahi müdahale ile omurilik ve sinir köklerine baskı yapan kemikler temizlenir. Titanyum alaşımlı vida, plak ve çubuklarla sabitleme yapılarak hastanın hareket kabiliyeti korunmaya çalışılır” dedi.

Omurilikteki sinir hücrelerinin onarımı genellikle mümkün olmadığından, erken ve doğru tedavi hayati önem taşıyor.