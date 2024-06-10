Havuza ve denize girerken dikkat edilmesi gerekenler. Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar bakın ne diyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, pek çok kişi serinlemek için havuz ve denizlere akın ediyor.

Ancak bu su kaynakları, bazı sağlık risklerini de beraberinde getirebiliyor.

Peki, uzmanlar bu konuda ne öneriyor?

İşte havuz ve deniz kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler...

Prof. Dr. Alper Şener'den Havuz Tercihi Üzerine Uyarılar

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, havuzların düzenli denetimlere rağmen bakteri açısından denizlere göre daha riskli olduğunu belirtti.

Şener, "Havuzlarda gözle görülebilir bir bulanıklık varsa, çocuğunuzu ve kendinizi o havuza sokmamak en iyisidir" diye ekledi.

Ayrıca Şener, "Havuz ve deniz aynı oranda ulaşılabilirse, deniz tercih edilmelidir" şeklinde öneride bulundu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şennur Haberal, özellikle lens kullanıcıları için havuz ve deniz suyunun göz sağlığı açısından risk oluşturabileceğini vurguladı.

Haberal, "Lens kullanımı sırasında hijyen kurallarına uymak, olmazsa olmazdır. Havuzda günlük kullan at lens tercihi ve yüzücü gözlüğü kullanımına dikkat edilmelidir" dedi.

Bilimsel Araştırmalar Işığında Havuz ve Deniz...

Korona virüs pandemisi sırasında yapılan araştırmalar, deniz ve havuz suyundan virüs bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu gösteriyor.

Ancak, plaj ve havuz kenarı gibi ortak alanlarda sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesi, kamu sağlığı uzmanlarını kaygılandırıyor.

Ayrıca, İspanya'da Bilimsel Araştırmalar Üst Konseyi (CSIC), denizdeki tuz miktarının virüsü etkisiz kılma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Önleme ve Korunma Yöntemleri

Havuz ve deniz kullanımı sırasında alınabilecek önlemler arasında, şunlar yer alıyor:

• Havuz ve denizdeki organik ve inorganik maddelere karşı gözlerinizi koruyun.

• Lens kullanıyorsanız, günlük kullan at lensler ve yüzücü gözlüğü tercih edin.

• Havuzlarda bulanıklık varsa yüzmekten kaçının.

• Mümkünse, denizi havuza tercih edin.