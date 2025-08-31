Havuzda talihsiz kaza! Ayağı kayarak yaralandı

Kaynak: İHA
Adıyaman'da serinlemek için havuza giden 15 yaşındaki Fayyad C., ayağının kayması sonucu düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında faaliyet gösteren bir yüzme havuzunda meydana geldi. Serinlemek için havuza giden Fayyad C., dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sonucu yaralanan çocuk için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

