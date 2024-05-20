Havyarıyla ünlü balığı Bolu'da yetiştirdiler

Havyarıyla ünlü balığı Bolu'da yetiştirdiler
Kaynak: AA
Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda, nesli tehlike altındaki mersin balığının yetiştirilmesi çalışmaları kapsamında ilk denemede 55 bin yavru üretimi gerçekleştirildi.
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Havyarıyla ünlü balığı Bolu'da yetiştirdiler 1

Havyar denilince akla Mersin Balığı gelir...Nesli tükenmekte olan Mersin Balığının Sivri burun cinsi Bolu'da yetiştiriliyor. Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda, nesli tehlike altındaki mersin balığının yetiştirilmesi çalışmaları kapsamında ilk denemede 55 bin yavru üretimi gerçekleştirildi.

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Havyarıyla ünlü balığı Bolu'da yetiştirdiler 2

Yaklaşık 20 hektar büyüklüğünde, 400 metrekare kapalı alan, 300 metrekare üstü kapalı kontrollü 6 beton havuz, 16 bin metrekare alana kurulu 15 toprak üretim havuzu ve 25 bin 885 metrekare deşarj göleti bulunan istasyonda üretim hedefleri tutturuldu.

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Havyarıyla ünlü balığı Bolu'da yetiştirdiler 3

Geçen yıl 5 milyon 240 bin yavru sazan üretilen, 109 sivriburun (Acipencer stellatus) ve 69 karaca (Acipencer queldenstaedtii) türünde mersin balığına ev sahipliği yapan tesiste, koruma altındaki tatlı su balığı mersinin 55 bin yavrusu yumurtadan çıktı.

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Havyarıyla ünlü balığı Bolu'da yetiştirdiler 4

Su ürünleri yüksek mühendisi Çağatay Oktay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 2023'te 5 milyondan fazla pullu sazan üretildiğini ve ilk defa 100 bin yavrunun satışının yapıldığını söyledi.

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Havyarıyla ünlü balığı Bolu'da yetiştirdiler 5

Oktay, tesiste üretilen balıkların, müdürlüğün belirlediği program dahilinde Ankara, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Kırıkkale, Düzce, Bartın, Karabük, Bolu'da baraj, göl, gölet ve akarsulara salındığını anlattı.

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Havyarıyla ünlü balığı Bolu'da yetiştirdiler 6

HAVYARI ETİ VE DERİSİ EKONOMİK DEĞER TAŞIYOR
Oktay, 13 yaşındaki mersin balıklarının yavruyken Amasya-Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan getirildiğini aktararak, "Havyarı (yumurtası) en değerli türdür. Havyarının dışında eti de çok kıymetli olup, derisi çanta ve deri sanayisinde kullanılmakta." dedi.

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Havyarıyla ünlü balığı Bolu'da yetiştirdiler 7

Dünyada formunu koruyarak gelmiş en yaşlı tatlı su balığı türü olan mersinin geçmişinin 250 milyon yıl öncesine dayandığını ifade eden Oktay, havyarının kilogramı 2 bin 500 ila 3 bin dolar arasında satılan balığın doğal yaşam alanlarının Karadeniz, Hazar ve Azak denizleri olduğunu kaydetti.

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Havyarıyla ünlü balığı Bolu'da yetiştirdiler 8

Oktay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün talimatıyla ilk defa karaca mersin balığının deneme üretiminin yapıldığını bildirerek, "19 Nisan'da anaç balıklardan yumurta ve sperm olgunluğuna ulaşmış 6 dişi ve 13 erkek karaca mersin balığı, hipofiz hormonu uygulanarak tam kontrollü üretim metoduyla sağılıp yaklaşık 5 kilogram yumurta elde edildi.

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Havyarıyla ünlü balığı Bolu'da yetiştirdiler 9

Kuluçkahanede tutulan döllenmiş yumurtalardan 5 ila 7 gün içerisinde larva çıkışı başladı. Yaklaşık 55 bin larva elde edildi." diye konuştu.

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Havyarıyla ünlü balığı Bolu'da yetiştirdiler 10

SİVRİBURUN MERSİN BALIĞI DENEME ÜRETİMİ DE PLANLANIYOR
Besin kesesini tüketen yavru balıkların tesiste üretilen canlı yemle beslenmeye başlandığını aktaran Oktay, şu bilgileri verdi:

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Havyarıyla ünlü balığı Bolu'da yetiştirdiler 11

"1 hafta kadar canlı yemle beslendikten sonra yavaş yavaş toz yeme alıştırılacaklar. Yaklaşık 35 gün kadar kuluçkahanede bakım ve beslemesi yapılan karaca mersin balığı yavruları daha sonra tesisimizdeki beton havuzlara nakledilecek.

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Havyarıyla ünlü balığı Bolu'da yetiştirdiler 12

Tesisimizde 1-1,5 yaşına kadar büyütülecek yavruların, daha sonra markalanarak Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzün belirleyeceği program dahilinde Karadeniz ve Karadeniz ile bağlantısı bulunan nehirlere salınması planlanıyor."

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Havyarıyla ünlü balığı Bolu'da yetiştirdiler 13

Oktay ayrıca, tesiste mayıs sonuna kadar sazan balığı sağımının yapılacağını, daha sonra da mevsim koşullarına bağlı olarak sivriburun mersin balığının deneme üretimine geçilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

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Havyarıyla ünlü balığı Bolu'da yetiştirdiler 14
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Havyarıyla ünlü balığı Bolu'da yetiştirdiler 15
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Havyarıyla ünlü balığı Bolu'da yetiştirdiler 16
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Havyarıyla ünlü balığı Bolu'da yetiştirdiler 17
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