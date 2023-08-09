Hawaii'de çıkan yangınlar nedeniyle büyük çaplı tahliyeler başladı

ABD'nin Hawaii eyaletindeki çalılık alanlarda çıkan yangınlar sebebiyle bazı evler zarar görünce bölgede büyük çaplı tahliyeler başlatıldı.

KAYNAK: AA
Hawaii'de çıkan yangınlar nedeniyle büyük çaplı tahliyeler başladı

Hawaii Vali Vekili Sylvia Luke, eyaletin çeşitli bölgelerinde kontrol altına alınamayan söz konusu yangınlar nedeniyle acil durum ilan etti.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Dora Kasırgası'nın yol açtığı, hızı saatte 97 kilometreyi aşan rüzgarlar nedeniyle Hawaii'de çok sayıda elektrik hattının yıkıldığını ve yangınla mücadele helikopterlerinin iniş yapmak zorunda kaldığını açıkladı.

Meteorolojist Jeff Powell, Hawaii'nin kuzeydeki yüksek basınç ile Dora kasırgasının yol açtığı alçak basınç arasında kaldığını ve bunun yangının kontrol edilmesini güçleştirdiğini belirtti.

Hawaii'ye bağlı Maui Adası Sözcüsü Mahina Martin ise iki bölgede yoğunlaşan yangınlarla mücadele edildiği, 13 bin haneye elektrik verilemediği ve bazı bölgelerde tahliyelere başlandığı bilgisini paylaştı.

Maui Belediye Başkanı Richard Bissen de Kula bölgesinde yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik alanda etkili olan yangın nedeniyle en az iki evin zarar gördüğünü, 40 evden 80 kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Bissen, Maui'nin kuzeyinde ise yaklaşık 400 evin daha tahliyesine başlandığını ifade etti.

Hawaii'de 2021'de çıkan yangında çok sayıda ev yanmış, binlerce kişi tahliye edilmişti.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Gen tedavisinde son durum Sağlık
Gen tedavisinde son durum
Süper Lig'den düşen kulübün başkanı istifa etti Spor
Süper Lig'den düşen kulübün başkanı istifa etti
Ahmet Çakar, 'Galatasaray'ın annesinin ligi' diyerek açıkladı Spor
Ahmet Çakar, 'Galatasaray'ın annesinin ligi' diyerek açıkladı
Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck boğazda tek başına yemek yedi Magazin
Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck boğazda tek başına yemek yedi
Burası Akbelen... Allahınız olsa bunu yapmazdınız Güncel
Burası Akbelen... Allahınız olsa bunu yapmazdınız
Vicdansız baba çocuklarını bağlayıp işkence etti Güncel
Vicdansız baba çocuklarını bağlayıp işkence etti
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı Magazin
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı