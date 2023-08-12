Hawaii'de devam eden orman yangınlarında ölenlerin sayısı 80'e çıktı

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden 6 yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi.

KAYNAK: AA
Hawaii'de devam eden orman yangınlarında ölenlerin sayısı 80'e çıktı

CNN'in haberine göre, Maui Adası'ndaki Kaanapali kasabasına yaklaşan alevler nedeniyle yeni tahliyeler yapıldı.

Büyük Ada ve Maui Adası'nda süren 6 yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 80'e yükseldi.

Yetkililerin 8 Ağustos'ta başlayan yangınlara nasıl müdahale ettiklerine ilişkin "kapsamlı inceleme" yapılacağı açıklandı.

Alevlerin yol açtığı tahribatın büyük kısmının yaşandığı tarihi Lahaina kasabası, yangınlar başladığından beri dün ilk kez bölgede ikamet edenlere açıldı, kara yoluyla ulaşım için tek alternatif Honoapiilani Otoyolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu.

Ancak yol, açıldıktan birkaç saat sonra acil servisler haricinde yeniden kapatıldı.

Yetkililer, Maui Adası'ndaki orman yangınlarının yol açtığı hasarı onarmanın uzun yıllar alacağını ifade etti.

Yangın, sadece Lahaina'da 1000'den fazla binada tahribata neden oldu.

Maui Adası'nda altı barınak tahliye edilenler için faaliyet gösteriyor. Yetkililer, otellerde barınma imkanı sağlamak için plan hazırladıklarını bildirdi.

Yüzlerce kişinin kayıp olmasından dolayı ölü sayısının artmasından endişeleniliyor.

LAHAİNA NEREDEYSE TAMAMEN YANDI

Eyaletin ABD senatörlerinden Brian Schatz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yangınların yol açtığı tahribatın büyük kısmının tarihi Lahaina kasabasında meydana geldiğini ve kasabanın "neredeyse tamamen yandığını" belirtmişti.

Hawaii Ulaştırma Bakanlığı Müdürü Ed Sniffen da düzenlediği basın toplantısında, 11 binden fazla kişinin Maui'den uçakla tahliye edildiğini söylemişti.

MAUİ ADASI, "FELAKET BÖLGESİ" İLAN EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, Maui Adası'nı yangın dolayısıyla "felaket bölgesi" ilan etmişti.

Biden, yangınlardan etkilenenlerin zararlarının tazmin edileceğini belirtmişti.

Hawaii Valisi Josh Green, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ilk belirlemelerden sonra yanan binalarda yapılacak incelemenin ardından can kaybının "ciddi ölçüde" artacağını kaydetmişti.

Başkan Biden ve eşi Jill Biden, "Dualarımız sevdiklerini kaybeden ailelerle" ifadesiyle yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini iletmişti.

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