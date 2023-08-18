Hawaii'deki yangınlarda ihmal iddiası istifa getirdi

ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınlarında ihmal iddialarının ardından Maui'nin Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Herman Andaya istifa etti.

Hawaii'deki yangınlarda ihmal iddiası istifa getirdi

Hawaii'de 111 kişinin hayatını kaybettiği yangınlara ilişkin afet uyarı sirenlerinin çalışmaması ve elektrik direklerindeki akışın kesilmemesi gibi ihmal iddialarıyla gündeme gelen Başkan Andaya'nın, görevini bıraktığı bildirildi.

Maui Bölgesi yetkilileri, Facebook'tan yapılan paylaşımda, sağlık nedenlerini gerekçe gösteren Andaya'nın istifasının Maui Belediye Başkanı Richard Bissen tarafından kabul edildiğini kaydetti.

Bissen de yaptığı yazılı açıklamada, bu önemli pozisyon için derhal birinin görevlendirileceğini ifade etti.

Hawaii Başsavcısı Anne Lopez ise yaptığı basın açıklamasında, "tarafsız ve bağımsız" bir kuruluşun hükümetin yangına müdahalesini değerlendireceğini ve söz konusu değerlendirmenin aylar sürebileceğini söyledi.

YANGINDA İHMAL İDDİALARI

Andaya, orman yangınlarına ilişkin 16 Ağustos'ta düzenlenen basın toplantısında kamuoyunda da yer alan, orman yangınları başladığında Maui Adası'ndaki afet uyarı sirenlerinin çalışmaması ve elektrik direklerindeki akışın kesilmemesi gibi nedenlerden ötürü yangınlarda "ihmal olduğu ve gerekli önlemlerin alınmadığı" iddialarına ilişkin soruları cevaplamıştı.

Söz konusu iddialardan biri olan "sirenlerin kullanılmaması" dile getirilince Andaya, adanın siren sisteminin orman yangınlarından ziyade tsunamiler için tasarlandığını ve sirenlerin yangınlara müdahale protokolünün bir parçası olmadığını söylemişti.

Andaya, sirenlerin çalması durumunda halkın daha yüksek yerlere çıkmaya çalışacağını belirterek olay anında sirenler çalmadığı için "pişman olmadığını" kaydetmişti.

Öne Çıkanlar
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
Son Haberler
Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 terörist daha teslim oldu Güncel
Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 terörist daha teslim oldu
Adana merkezli PKK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı Güncel
Adana merkezli PKK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
Cem Uzan 100 bin euro ödüllü after parti veriyor. Partinin yerini açıkladı ve “Hadi sen de katıl” dedi Güncel
Cem Uzan 100 bin euro ödüllü after parti veriyor. Partinin yerini açıkladı ve “Hadi sen de katıl” dedi
Zabıta hakkında 'dilenci çocukları istismar etti' iddiası... Soruşturma başlatıldı Güncel
Zabıta hakkında 'dilenci çocukları istismar etti' iddiası... Soruşturma başlatıldı
Çinli Evergrande iflas başvurusunda bulundu Dünya
Çinli Evergrande iflas başvurusunda bulundu
Santral bomba gibi patladı. Alev topuna döndü Güncel
Santral bomba gibi patladı. Alev topuna döndü
Dış politika analistinden bomba iddia! Hakan Fidan göreve gelir gelmez hangi kritik adımı attı Siyaset
Dış politika analistinden bomba iddia! Hakan Fidan göreve gelir gelmez hangi kritik adımı attı