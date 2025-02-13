Hayal kırıklığına uğratmıştı! İnci Taneleri’nin izleyicileri büyük isyanda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hayal kırıklığına uğratmıştı! İnci Taneleri’nin izleyicileri büyük isyanda

"İnci Taneleri" dizisinin son bölümünde Azem, uzun yıllar sakladığı eşinin ölümüyle ilgili sırrı açığa çıkardı. Bu itirafın ardından, izleyiciler sosyal medya üzerinden hayal kırıklıklarını paylaştılar. Azem, bu yeni bölümde de sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Fenomen diziye olumsuz yorumlar gelmeye devam ederken, komiserin Azem’in evlilik dışı oğlu olduğu söyleniyor.

Azem'in yıllar boyunca sakladığı bu sır, iki çocuğundan ayrı kalmasına ve uzun süre hapis yatmasına yol açmıştı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde tüm gerçekler ortaya çıktığında, izleyiciler sosyal medyadan tepki göstermişti. İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:

- "Bu sonuç için mi bekledik? Gerçekten hayal kırıklığına uğradım."

- "Başka bir senaryo yazılamaz mıydı? Çocuk kaza ile itmiş, ceza alması mantıksız. Çocuklar yetiştirme yurdunda mahvoluyor, artık takip etmek zor."

- "İki sezon boyunca bu mu beklediğimiz? Saçmalık!"

6t6-001.jpg

Dizinin yeni bölümünde Azem, duygusal çöküşün ardından sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Sevdikleri onun iyileşmesi için seferber olurken, Azem dağılan hayatını toparlamaya çalışıyor ama nereden başlayacağını bilemiyor. Piraye'nin kafası karışık, Dilber ise Azem'i yalnız bırakmak istemiyor ve onun iyileşmesi için elinden geleni yapıyor. Cihan, ekibinin habersiz hareketleri yüzünden Reyyaz ile yeni bir gerilim yaşamak üzere. Azem barışı korumaya çalışırken, Candan ile karşılaşması yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor.

66.jpg

“KOMİSER OĞLU ÇIKABİLİR”

"İnci Taneleri" bu akşam ekranlarda olacak. Son bölümüyle tepki çeken dizi, bu bölümüyle de sosyal medyada gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı "Komiserin evlilik dışı bir çocuğu ortaya çıkabilir, sürpriz olmaz" yorumunda bulundu.

Diğer yorumlar ise şöyle:

- "Bu dizi bir ilkokul yıl sonu gösterisi gibi. Konu yok, senaryo son dakikaya yazılmış gibi. Klasik Yılmaz Erdoğan tarzı. Mükremin Çıtır bile daha iyiydi."

- "Artık izlemiyorum, çok yavaş ve sıkıcı oldu."

67adb48bc379e90000f2dc4c.webp

- "Hocam, o günler geride kaldı. 31. bölümdeki o saçma sıvama sonrası Türk Edebiyatı bile seni kurtaramaz. Bu mantıksız cinayet hikayesini izleyiciye zorla yutturmaya çalışmak... Mafya babasının malikanesine girerken duyulan 'tokuruk tukuruk' topuk sesleri, 'siyah giyen adamlar' sıvaması. Bu egoyla daha fazla ilerleyemezsin."

- "Bu kadar saçma bir dizi yapmak için çok mu çaba harcadın? Başta çıplaklık ve dans figürleri, sonra çocuklarla TV izlerken fragmanda yarı çıplak bir kadını görmek zorunda mıyız? Para kazandıkça şekliniz değişti ama özünüz de mi değişti?"

67adb478c379e90000f2dc48.webp

gtg.jpg

tfrt.jpg

uuo.jpg

y.jpg

Son Haberler
Derbide yabancı hakem olacak mı? TFF’den ilk açıklama geldi
Derbide yabancı hakem olacak mı? TFF’den ilk açıklama geldi
Hava bozuldu fiyatlar ikiye katlandı!
Hava bozuldu fiyatlar ikiye katlandı!
Gazze’de can kaybı yeniden arttı
Gazze’de can kaybı yeniden arttı
Rizelilerin kardan evi ilgi gördü
Rizelilerin kardan evi ilgi gördü
Bingöl’de eğitimde tedbirler ele alındı
Bingöl’de eğitimde tedbirler ele alındı