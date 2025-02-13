Hayal kırıklığına uğratmıştı! İnci Taneleri’nin izleyicileri büyük isyanda

Azem'in yıllar boyunca sakladığı bu sır, iki çocuğundan ayrı kalmasına ve uzun süre hapis yatmasına yol açmıştı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde tüm gerçekler ortaya çıktığında, izleyiciler sosyal medyadan tepki göstermişti. İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:

- "Bu sonuç için mi bekledik? Gerçekten hayal kırıklığına uğradım."

- "Başka bir senaryo yazılamaz mıydı? Çocuk kaza ile itmiş, ceza alması mantıksız. Çocuklar yetiştirme yurdunda mahvoluyor, artık takip etmek zor."

- "İki sezon boyunca bu mu beklediğimiz? Saçmalık!"

Dizinin yeni bölümünde Azem, duygusal çöküşün ardından sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Sevdikleri onun iyileşmesi için seferber olurken, Azem dağılan hayatını toparlamaya çalışıyor ama nereden başlayacağını bilemiyor. Piraye'nin kafası karışık, Dilber ise Azem'i yalnız bırakmak istemiyor ve onun iyileşmesi için elinden geleni yapıyor. Cihan, ekibinin habersiz hareketleri yüzünden Reyyaz ile yeni bir gerilim yaşamak üzere. Azem barışı korumaya çalışırken, Candan ile karşılaşması yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor.

“KOMİSER OĞLU ÇIKABİLİR”

"İnci Taneleri" bu akşam ekranlarda olacak. Son bölümüyle tepki çeken dizi, bu bölümüyle de sosyal medyada gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı "Komiserin evlilik dışı bir çocuğu ortaya çıkabilir, sürpriz olmaz" yorumunda bulundu.

Diğer yorumlar ise şöyle:

- "Bu dizi bir ilkokul yıl sonu gösterisi gibi. Konu yok, senaryo son dakikaya yazılmış gibi. Klasik Yılmaz Erdoğan tarzı. Mükremin Çıtır bile daha iyiydi."

- "Artık izlemiyorum, çok yavaş ve sıkıcı oldu."

- "Hocam, o günler geride kaldı. 31. bölümdeki o saçma sıvama sonrası Türk Edebiyatı bile seni kurtaramaz. Bu mantıksız cinayet hikayesini izleyiciye zorla yutturmaya çalışmak... Mafya babasının malikanesine girerken duyulan 'tokuruk tukuruk' topuk sesleri, 'siyah giyen adamlar' sıvaması. Bu egoyla daha fazla ilerleyemezsin."

- "Bu kadar saçma bir dizi yapmak için çok mu çaba harcadın? Başta çıplaklık ve dans figürleri, sonra çocuklarla TV izlerken fragmanda yarı çıplak bir kadını görmek zorunda mıyız? Para kazandıkça şekliniz değişti ama özünüz de mi değişti?"