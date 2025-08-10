Hayal kırıklıklarını paraya çevirmek mümkün! O platform büyük ilgi görüyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da faaliyetlerini sürdüren Insight Tech adlı şirket tüketicilerin günlük hayatta yaşadığı hayal kırıklıklarını paraya çevirmelerine olanak tanıyan sıra dışı bir iş modeline imza attı. Şirket, üyelerden topladığı şikayetleri analiz ederek hem şirketlere yeni ürün fikirleri sunuyor hem de yerel yönetimlerle sosyal sorunlara dair çözüm önerileri olarak aktarıyor.

Insight Tech'in işlettiği "Fuman Kaitori Center" adlı çevrim içi platformda kayıtlı kullanıcılar, günlük hayatta yaşadıkları sorunları ve memnuniyetsizlikleri paylaşıyorlar.

Deyim yerindeyse ‘dertleşme’ denebilecek bu duygu paylaşımın ardından y apay zeka sistemi her şikayeti içerik ve detay seviyesini baz alarak bir değerlendirmeye tabii tutuyor. Ardından kullanıcıya 1 ila 10 puan arasında ödül veriliyor.

DENEYİMLER NAKİTE DÖNÜŞÜYOR

Her puan 1 yen'e (yaklaşık 28 kuruş) denk geliyor. Yapılan bu ödemeler sayesinde kullanıcılar, yaşadıkları olumsuz deneyimleri doğrudan para kazabiliyor.

Platform, bugün yaklaşık 750 bin üyeye sahip ve günlük ortalama 15 bin şikayet topluyor. Bu dev veri havuzu, anlaşmalı şirketlere pazarlanarak ürün geliştirme sürecinde kullanılıyor.


