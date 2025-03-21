Hayal Köseoğlu aşkını ilan etti! Meğer rol arkadaşıyla berabermiş

Kaynak: Haber Merkezi
Hayal Köseoğlu aşkını ilan etti! Meğer rol arkadaşıyla berabermiş

Hudutsuz Sevda dizisinde Damla Leto’yu canlandıran Hayal Köseoğlu, meğer rol arkadaşıyla sevgiliymiş. Köseoğlu, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.

Rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile dudak dudağa romantik pozlarını paylaşan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Muhteşem Yüzyıl​, Mucize Doktor, Mahkum, Ufak Tefek Cinayetler​, İstanbullu Gelin gibi birbirinden başarılı dizilerde yer alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.

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RESMEN AŞKINI İLAN ETTİ

32 yaşındaki güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, aşkını sosyal medya hesabından paylaştı.

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DUDAK DUDAĞA POZLARINI PAYLAŞTI

Kendisi gibi oyuncu olan Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşayan Hayal Köseoğlu, dudak dudağa pozlarını paylaşarak aşkını ilan etti.

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