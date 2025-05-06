Hayal Köseoğlu şaşkınlığını gizleyemedi! 'İlk defa istifa eden AKP’li görüyorum'

Kaynak: Haber Merkezi
Hayal Köseoğlu şaşkınlığını gizleyemedi! 'İlk defa istifa eden AKP’li görüyorum'

Oyuncu Hayal Köseoğlu AKP’nin Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Ekrem Baki’nin istifası karşısında şaşkınlığını gizlemeyemedi.

Genç oyuncu Hayal Köseoğlu, Ekrem Baki’nin istifasını paylaşarak “Hayatımda ilk defa istifa eden AKP'li görüyorum. Şok içinde izledim” dedi.

İSTİFASINI KÜRSÜDEN YAPTI

AKP’nin Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Ekrem Baki, muhalefete karşı yürütülen baskıları eleştirerek partisinden istifa etmişti. Ekrem Baki belediye meclisinde yaptığı açıklamada “Muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozun giderek artması, iyiye evrilecek bir işaret göremiyor oluşum nedeniyle gerek hukuk gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

ekrembakii.webp

HAYAL KÖSEOĞLU: ŞOK İÇİNDE İZLEDİM

Oyuncu Hayal Köseoğlu, Ekrem Baki’nin istifa açıklamasını paylaşarak, “Hayatımda ilk defa istifa eden AKP'li görüyorum. Şok içinde izledim” yorumunda bulundu.

Son Haberler
Ankara’da tekne karadan yürütüldü
Ankara’da tekne karadan yürütüldü
Otomobille minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Otomobille minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Dünyaca ünlü spor ayakkabı markası satılıyor! Türkiye'de çok sayda mağazası var
Dünyaca ünlü spor ayakkabı markası satılıyor! Türkiye'de çok sayda mağazası var
Hayal Köseoğlu şaşkınlığını gizleyemedi! 'İlk defa istifa eden AKP’li görüyorum'
Hayal Köseoğlu şaşkınlığını gizleyemedi! 'İlk defa istifa eden AKP’li görüyorum'
AKP'li üye CHP'li üyenin üzerine yürüdü! 'Ağzını yüzünü dağıtırım senin'
AKP'li üye CHP'li üyenin üzerine yürüdü! 'Ağzını yüzünü dağıtırım senin'