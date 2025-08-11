Hayal Köseoğlu’nu yasa boğan haber!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hayal Köseoğlu’nu yasa boğan haber!

Oyunculuk kariyeriyle ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Hayal Köseoğlu, acı bir haberle sarsıldı.

Oyunculuk kariyeriyle ekranların tanınan yüzlerinden olan Hayal Köseoğlu, babasının vefatıyla büyük bir acı yaşadı.

Aşk-ı Memnu ve İstanbullu Gelin gibi birçok dizide rol alan Köseoğlu, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu paylaşımıOyuncu Hayal Köseoğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu paylaşımı

Ünlü oyuncu paylaşımında, “Maalesef, güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu’nu 1 senelik mücadelesinin ardından kaybettik. Telefonlara cevap veremiyorum, konuşacak gücüm yok. Lütfen kusuruma bakmayın. Süreçte yanımızda olup dua eden herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Hayal Köseoğlu’nun terapi fikri Cüneyt Özdemir’e malzeme oldu! Ünlü oyuncuyla böyle dalga geçtiHayal Köseoğlu’nun terapi fikri Cüneyt Özdemir’e malzeme oldu! Ünlü oyuncuyla böyle dalga geçti

Son Haberler
Balıkesir'de hissedilen deprem... (11 Ağustos 2025)
Balıkesir'de hissedilen deprem... (11 Ağustos 2025)
Hande Yener'den sahnede 'diploma' göndermesi
Hande Yener'den sahnede 'diploma' göndermesi
İnegöl'de narkotik operasyonu
İnegöl'de narkotik operasyonu
Ali Koç, Feyenoord maçı öncesi son antrenmanı takip etti
Ali Koç, Feyenoord maçı öncesi son antrenmanı takip etti
AKP'li Şamil Tayyar'dan ortalığı birbirine katacak açıklama! 'Ciddi bir krize dönüşmek üzere'
AKP'li Şamil Tayyar'dan ortalığı birbirine katacak açıklama! 'Ciddi bir krize dönüşmek üzere'