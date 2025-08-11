Hayal Köseoğlu’nu yasa boğan haber!

Oyunculuk kariyeriyle ekranların tanınan yüzlerinden olan Hayal Köseoğlu, babasının vefatıyla büyük bir acı yaşadı.

Aşk-ı Memnu ve İstanbullu Gelin gibi birçok dizide rol alan Köseoğlu, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu paylaşımı

Ünlü oyuncu paylaşımında, “Maalesef, güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu’nu 1 senelik mücadelesinin ardından kaybettik. Telefonlara cevap veremiyorum, konuşacak gücüm yok. Lütfen kusuruma bakmayın. Süreçte yanımızda olup dua eden herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Hayal Köseoğlu’nun terapi fikri Cüneyt Özdemir’e malzeme oldu! Ünlü oyuncuyla böyle dalga geçti