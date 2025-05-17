Hayal Köseoğlu’nun terapi fikri Cüneyt Özdemir’e malzeme oldu! Ünlü oyuncuyla böyle dalga geçti

Gazeteci Cüneyt Özdemir, ''Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum. Terapiye gidin ya'' diyen ünlü oyuncu ile dalga geçti.

PKK'nın fesih açıklamasının ardından oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

Köseoğlu, paylaşımında, 'Çerkes ve yay burcu bir kadın olarak Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum. Yani abi tamam, tamam sensin ya. En önemli sensin. Sen benim doğum günümü kutlamadın diye darlayan arkadaş gibi darım darım darlıyorlar ülkeyi senelerdir. Arkadaşlar bırakın ülke bazını, dünya bazında yapılan en büyük ayrımcılık, soykırım, asimilasyon, baskı milletlere değil cinsiyete dayalıdır. Bu dünyanın, bu coğrafyanın ve bu ülkenin en büyük sorunu kadın sorunudur. Biz kalkıp silahlanıp hak aramıyorsak size ne oluyor? Benim e-Devlet'te gerçekten Çerkistan yazıyor. Düşüyor muyum sokaklara 'hani benim Çerkistan'ım' diye? Yemin ederim anlamıyorum, eski sevgiliye takık gidikler gibi yıllardır kafayı yediniz. Terapiye gidin ya!' diye yazdı.

'GÖRDÜĞÜM İLK YERDE YÜZÜNE TÜKÜRÜRÜM’

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede tepki toplarken, sinema yorumcusu Zeynep Ocak, Köseoğlu'na 'Gördüğüm ilk yerde yüzüne tükürürüm senin' ifadelerini kullandı.

Tepki gösterenler arasına gazeteci Cüneyt Özdemir de katıldı. Özdemir kanalında Hayal Köseoğlu ile dalga geçti.

Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun adını bu zamana kadar hiç duymadığını söyleyen Özdemir, ''Tutmayın küçük enişteyi. Kadın ve yay burcuymuş'' dedi.

Hayal Köseoğlu'nun paylaşımını okuyan Özdemir videoda şunları söyledi:

''Hayal kardeşim ne yiyorsun, ne içiyorsun bize söyle. Biz de yiyip içelim. Gerçekten bu kafalara ulaşmak kolay değil. Çerkistan diye bir şey mi var kardeşim. Bu genel kültürle her yerde oynar.''