Hayal Köseoğlu’nun yeni dizisi belli oldu

atv‘nin yeni çekilecek dizileri arasında Fatih Enes Ömeroğlu‘nun patronu olduğu ARC Film‘in “Tutsak” dizisi de var. Cem Akyoldaş’ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizi, “The Last Empress” projesinin yerli uyarlaması… Aytaç Şaşmaz’ın “Onur” rolüyle başrol erkek yıldızı olduğu dizide yakışıklı oyuncunun partnerlerinden biri belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Hayal Köseoğlu “Tutsak” dizisiyle anlaştı. Başarılı oyuncu senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan‘ın yazdığı dizide “Ahu” rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Ebru Cündübeyoğlu‘nun da adının geçtiği dizinin diğer kadın başrol oyuncusu Zeynep öğretmen için de görüşmeler devam ediyor.

