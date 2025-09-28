Hayaldi gerçek oldu! 30 yıl sonra okuluna müdür oldu

1988’de Gaziantep Şahinbey’deki Şahveli Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl İlköğretim Okulu’nda ilk ve ortaokul eğitimini tamamlayan 42 yaşındaki Orhan Savcılı, 8 yıllık öğreniminin ardından 19 Mayıs Lisesi’nde lise eğitimini bitirdi. 1998’de liseden mezun olup Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni kazanan Savcılı, 2001’de buradan mezun oldu ve 2002’de öğretmenlik hayalini gerçekleştirerek mesleğe başladı.

Nizip’teki Kamışlı köyünde öğretmenliğe başlayan Savcılı, ardından 10 yıl öğretmenlik, 5 yıl müdür yardımcılığı ve 5 yıl müdürlük yaptığı Latife Özmimar İlkokulu’ndan sonra 30 yıl önce mezun olduğu 100. Yıl İlköğretim Okulu’na müdür olarak atandı. Çocukluğunun geçtiği okulda idarecilik yapan Savcılı, bu görevin gururunu yaşıyor.

Öğrencisi olduğu okulda yüzlerce öğrencinin başarısı için çalışan Savcılı, 7 yaşında adım attığı okulda müdür olmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini ifade etti.

Okulunun önemini vurgulayan Savcılı, “Okulumuz açıldığı ilk günden itibaren Gaziantep’imizin gözde okullarından birisi olup eğitime yön veren merkez okullardan bir tanesi olmuştur. 1988 yılında eğitim öğretime bu okulda başladım. Bu okulda çok güzel günlerimiz geçti, arkadaşlıklarımız oldu. Bu arkadaşlarımız zaman zaman bu okula atandıktan sonra çok sevinip ziyarete geldiler. Daha önce bu okulda görev yapan öğretmenlerimizden ziyarete gelenler ve tebrik edenler oldu. Bizi yetiştiren ve bugünlere getiren okulumuzda idareci olmak ve öğrencilere hizmet etmekten gurur duyuyorum” dedi.

Okulun hayatındaki yerini anlatan Savcılı, “Okulumuza Gaziantep’in her yerinden gelen arkadaşlarımız vardı. Ben bu mahallenin çocuğuydum. Mahalleden arkadaşlarım vardı ve okul zamanları dışında okulun bahçesi, hep oyun alanımız olmuştu. Mahallemizde oturan ve okulumuzda görev yapan komşumuz olan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmenlerimizle çok iyi diyaloglarımız ve aynı zamanda da komşuluklarımız vardı. Öğretmenlerimiz akademik ve insani bilgileri aktarmakta hiç geri kalmadılar. Bu günlere gelmemizde emekleri çok. Okulumuzdan mezun olan ve görüştüğüm birçok arkadaşım doktor, hakim, avukat ve önemli kurumlarda görev yapıyorlar. Bu okuldan mezun olan birçok isim şu an kurumlarda yöneticilik yapıyor” şeklinde konuştu.

Öğrencisi olduğu okulda hizmet vermenin heyecanını yaşayan Savcılı, “Öğrencisi olduğum okula ve kendi mahalleme hizmet etmem gerektiğini düşünerek görev yapmaya başladığım okulda elimden gelen en iyi hizmeti yapmaya çalışıyorum. Okul bahçesinde gezerken hep okulda top oynadığımız, öğretmenlerimizle eğlendiğimiz ve ders yaptığımız, arkadaşlarımıza koşuşturduğumuz günler her zaman aklıma geliyor. Öğrencilik yıllarımı hatırlamak okuluma hizmet etme aşkımı daha da arttırıyor ve beni heyecanlandırıyor. Kendi isteğimle bu okula müdür olarak atanmak istedim. Çünkü ailem halen bu mahallede ikamet etmektedir. Ailem bu semtte ikamet ettiği için herkesi tanıyorum. Sokakta esnafla ve bu semtte ikamet eden vatandaşlarla biz aile gibiyiz. Sokakta gezerken hemen hemen selam vermediğim hiç kimse yoktur. Bu bana ayrı bir güven ve rahatlık veriyor. Okuluma ve okul arkadaşlarımın çocuklarına hizmet etmek, onları yetiştirmek ve onların eğitimlerine katkıda bulunmak bana ayrı bir heyecan, haz veriyor. Beni gerçekten hizmet aşkı yönünde olumlu tetikliyor” diye konuştu.

