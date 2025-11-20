Türkiye'de zam tufanı devam ediyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurlarının hızlı değişimi Türkiye'de akaryakıt tabelasının sık sık değişmesine neden oluyor.

Son olarak motorin grubuna cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 78 kuruş zam geldi.

Söz konusu zammın pompaya yansımasıyla birlikte, motorinin litre fiyatının 60 TL'ye dayanacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 54.89 TL

Motorin: 57.63 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 54.73 TL

Motorin: 57.49 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara

Benzin: 55.76 TL

Motorin: 58.65 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir

Benzin: 56.09 TL

Motorin: 58.99 TL

LPG: 56.82 TL