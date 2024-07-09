Hayalet köyde tek başına! Herkes gidince köyde mahsur kaldı. Evinin yolu bile yok

Yusufeli ilçesinde yapılan Yusufeli Barajı ve HES projesi, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın beşinci en yüksek barajı olarak biliniyor. Bu proje elektrik üretimine geçen aylarda başladı.
Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle su tutma işlemi başladı ve bu süreçte Yusufeli ilçe merkezi ile yedi köy sular altında kaldı.
SULAR ALTINDA KALAN KÖYDE MAHSUR KALDI
Baraj sularının etkilediği köylerden biri olan Çeltikdüzü'nde yaşayan 75 yaşındaki Sebaha Küçük'ün evi, baraj sularının yüksek kot seviyesinin iki metre üstünde kaldı.
Kamulaştırma işlemi yapılmadığı için Sebaha Nine, tek başına yaşamak zorunda kaldı. Baraj suları daha da yükseldiğinde ise evine ulaşım sağlayan yol sular altında kaldı ve Sebaha Nine köyde mahsur kaldı.
“ÇOCUKLARIM DIŞARIDA ÇALIŞIYOR, BANA YARDIM EDEMİYORLAR
”Sebaha Küçük, "Evimin her iki tarafı da sular altında kaldı. Dizlerim ağrıyor, gezmekte zorlanıyorum. Tek başıma burada yaşıyorum. Çocuklarım dışarıda çalışıyor, bana yardım edemiyorlar.
Yakın komşularım yok, kimsem yok. Önceden yolumuzu alıp, uzakta yaşayan komşularıma gidiyordum. Ama şimdi gidemiyorum" dedi.
“BU EVLERİN BİR AN ÖNCE KAMULAŞTIRILMASI GEREKİYOR
”Sebaha Nine'nin akrabası Abdullah İspirli ise, "Köyümüz baraj suları altında kaldı. Bazı bölgelere kamulaştırma yapılmadı çünkü su gelmedi. Bu bölgelerden biri de Sebaha Teyze'nin evi.
Ev suların tam sınırında olduğu için yolun sular altında kalması ve evin kayma riski var. Bu yüzden bu evlerin bir an önce kamulaştırılması gerekiyor. Aslında bu bölgenin tamamen kamulaştırılması gerekiyordu" şeklinde konuştu.
“TEK ULAŞIM YOLU DA SULAR ALTINDA KALDI”
Yusufeli'nin sular altında kalma sürecini günlük olarak belgeleyen Serhat İnce ise, "Sular en son yükseldiğinde teyzemizin durumu çok açık bir şekilde görülebiliyordu.
Bu yıl 710 kotunda yeni bir yol yapıldı ve bu yol sular altında kaldı. Teyzemizin tek ulaşım yolu bu yoldan sağlanıyordu ve bu yol da baraj suları altında kaldı.
Yetkililerin bir an önce buradaki teyzemizi kamulaştırarak, daha güvenli ve sağlıklı bir ortama taşımalarını istiyorum" dedi.