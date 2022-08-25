Ünlü Karagöz sanatçısı Alpay Ekler yaşamını yitirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından duyurulan bilgilere göre Karagöz sanatçısı Hayali Alpay Ekler hayatını kaybetti.

Bakanlık yaptığı açıklamada "Karagöz sanatçımız Hayali Alpay Ekler'in vefatını üzüntüyle öğrendik. 2022 yılında 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ilan ettiğimiz sanatçımızı geleneksel Türk tiyatrosuna katkılarıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat camiamıza baş sağlığı diliyoruz." açıklamalarında bulundu.

ALPAY EKLER KİMDİR?

Alpay Ekler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Bölümü’nü okumuş ve bu bölümden mezun olmuştur. 1989'da Ümraniye'de "Tiyatro Merdiven"i kurmuş, amatör olarak faaliyet gösterdiği 2000 yılına kadar "Virüsün Adı Yok", "Bayır Turbunun Türküsü", "Oyunlar ve Yaşayanlar", "Sorgu", "Kanrevanmaraş" oyunlarını yönetmiş ve müziklerini yapmıştır.

İlerleyen yaşlarında Ekler, Çocuk Tiyatrosu ve kuklalarını meslek alanı olarak seçmiştir.

Dedesi (ortaoyuncu ve Karagöz ustası) Hayali İhsan Dizdar'a çırak olarak ilk işine başladı. İşi tam anlamıyla öğrendikten sonra 1996 yılında profesyonel olarak "Karagöz" oynatmaya başladı. Çocuk Vakfı Karagöz Okulu'nda Aşıklar oyununu güncelleyerek birincilik hakkını kazandı. Yurt dışında ve yurt içinde çeşitli festivallere katıldı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden sonra ilk kez BITEF 2000 uluslararası tiyatro festivaline davet edildi ve Türkiye'yi temsil etti.

Karagöz tasvirlerinin yapımında doğal boyaların kullanılmasını tekrar gündeme getirdi ve makaleler yayınladı. Doğal boyaların Karagöz derisine uygulanması ile ilgili İsrail'de, İstanbul Paint 2001 fuarında ve Bursa Karagöz Evi'nde atölyeler yaparak diğer sanatçılarla bilgilerini paylaştı.

Genç Karagöz ve Geleneksel Kukla Sanatçısı Bülent Aksu'yu ve Ruşen Gülen'i ve İbiş Kukla Sanatçıları Enis Ergün ve Deniz Karalar'ı yetiştirdi.

2000-2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gösteri Sanatları Merkezi'nde "Kukla- Karagöz yapım ve oynatım" dersleri verdi. 2005 yılında Uluslararası Kukla Birliği UNIMA Milli Merkezi tarafından "En Başarılı Kukla ve Karagöz Sanatçısı" seçildi.