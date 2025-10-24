YENİÇAĞ - Artvin - Nurbay Usta

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yaşayan Kamil Oğuzhan Arslan, yıllardır sürdürdüğü araştırmalar sonucu ilçe girişinde toprak altında 3 ton altın olduğuna ikna oldu.

Bu iddiasını hayata geçirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuran Arslan, resmi define arama izni alarak kazıyı başlattı.

KAZI ALANINA YOĞUN İLGİ

Bakanlık gözetiminde iş makinesiyle yürütülen çalışma, bölge halkının da büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar gün boyunca kazı alanına giderek umut dolu bekleyişe ortak oldu.

25 Metre Derinlik, Sıfır Sonuç

3 gün süren hummalı kazı çalışmalarında yaklaşık 25 metre derinliğe ulaşıldı. Ancak: Ne altın bulundu. Ne de tarihi bir eser.

Kazı ruhsat sahibi Arslan, çalışmaların tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada:

“Define kazımız bugün itibariyle tamamlanmıştır.

Herhangi bir define veya tarihi esere rastlanmamıştır.

Süreçte bize destek olan tüm kurumlarımıza teşekkür ederim.”