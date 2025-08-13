Hayaller Japonya gerçekler Büyükçekmece!

Sosyal medyadan gördükleri reklamla kişi başı 1.500 euro ödeyip Japonya turu satın alan 20 kadın, tur şirketinin iflas ettiğini öğrenince büyük şok yaşadı.

Ödemelerini geri alamayan mağdurlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ekol TV muhabiri Enes Arol'un haberine Büyükçekmece’de yaşayan 20 kadından oluşan bir grup, sosyal medyada gördükleri bir turizm şirketinin Japonya turu ilanına başvurdu.

Normal fiyatı 3.500 euro olan 10 günlük tur, erken rezervasyon indirimiyle 1.500 euroya sunuldu. Kasım ayında yola çıkmayı planlayan grup, şirketten gelen mesajla turun iptal edildiğini öğrendi.

Şirket yetkililerinin ödemelerin 21 gün içinde iade edileceğini belirtmesine rağmen para iadesi yapılmadı. Araştırma yapan mağdurlar, Temmuz ayında firmanın Japonya ve Avrupa turlarına katılan müşterilerini de yarı yolda bıraktığını ortaya çıkardı.

Mağdurlardan Seval Bek, “Firmanın TÜRSAB’a kayıtlı olduğunu ve geçmişte hizmetlerinde sorun olmadığını görünce güvendik. Ancak Temmuz ayında düzenledikleri İtalya turunda, katılımcılara sadece uçak bileti alındığını, otel rezervasyonu dahi yapılmadığını öğrendik. 300’e yakın kişi dünyanın farklı yerlerinde mağdur edilmiş” dedi. Bek, firmanın Temmuz ayında Japonya turundaki misafirlerine üçüncü gün ‘Firmamız iflas etmiştir, kalan programınızı ve dönüşünüzü kendiniz sağlayın’ mesajı gönderdiğini de belirtti. “Bize de iadenin 14-21 gün içinde yapılacağını söylediler. Ancak Ağustos başından beri kimseye ulaşamıyoruz” dedi.

Bir diğer mağdur Elvan Boyabatlı ise “Bizim grubumuz 20 kişilik ama toplamda 800 kişinin mağdur olduğu söyleniyor. Temmuz ortasında iflas haberini aldık. Muhatap bulamıyoruz. Bu yüzden savcılığa suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu. Mağdurlar, ödemelerini geri almak ve sorumluların cezalandırılması için hukuki süreci başlattı.