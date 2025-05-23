Hayat bazen kurguyu geçer.

Lüks bir kafe.

Kırklı yaşlarında bir kadın ve bir erkek çaylarını yudumlarken bir yandan da hararetle tartışmaktadır:

KADIN: En son ne olur, siz onu söyleyin?

ADAM: Valla, dediğimden aşağısı kurtarmaz.

KADIN: O kadar veremem inanın. Biraz indirim yapsanız…

ADAM: Kolay bir iş olmadığını herhalde siz de takdir edersiniz.

KADIN: Elbette takdir ediyorum. Ama benim bütçemin de bir sınırı var. Üstüne çıkamam.

ADAM: Başkası olsa kesinlikle kabul etmem, lakin sizi kırmak istemiyorum. Peki, dediğiniz gibi olsun.

KADIN: Buyurun, paranız burada.

ADAM: Kimi öldüreceğimi söylemediniz daha?

KADIN: Beni öldüreceksiniz. Bu para onun içindir.

ADAM: Neeee!... Kendinizi öldürtmek için mi tuttunuz beni?

KADIN: Evet, neden şaşırdınız? Ha başkası ha ben… Ne fark eder ki. Kiralık katil olmak böyle bir şey değil mi?

ADAM: Anlaşıldı, ilk fırsatta gereği neyse yerine getireceğim. Ben hayatımda haram para yemedim. Aldığım her kuruşun helal olmasını isterim.

KADIN: Anlaştık! Pendik’teki adresim bu kartta yazılı. Beni isterseniz evde, isterseniz evin çevresinde bir yere pusu kurarak öldürebilirsiniz.

***

Aradan 20 gün geçmiştir.

Aynı kafede aynı kadın ve erkek konuşmaktadır:

KADIN: Parayı peşin aldınız ama işinizi yapmadınız. Ben sizi sözüne sadık mert biri olarak görmüştüm oysa.

ADAM: Şöyle bir sorun çıktı ortaya.

KADIN: Nedir o?

ADAM: Size âşık oldum. Bu yüzden günlerdir kendimle mücadele ediyorum. Sizi öldüremiyorum bir türlü.

KADIN: Sizin işinizde duygusallığa yer olmamalı. Hani aldığınız her kuruşu helal ettiririm demiştiniz, ne çabuk unuttunuz o sözünüzü…

ERKEK: Bakın, bir teklifim var. Sizi öldürmesem, evlenip kendimize yeni bir hayat kursak nasıl olur acaba?

KADIN: Saçmalamayın lütfen. Öldürmeyecekseniz paramı geri verin. Ben sosyal medyada sizi bulduğum gibi başka bir kiralık katil de bulurum kendime.

***

Uzatmayalım…

Bu konuşmadan 5 gün sonra adam kadının evine gider ve onu tabancayla vurur.

Ama vurur vurmaz da pişman olup ambulans çağırır, kadını hastaneye götürür. Ne var ki yapılan tıbbi müdahaleye rağmen kadın kurtarılamaz, hayatını kaybeder.

Adam bir süre sonra polis tarafından yakalanır.

Polis yaptığı inceleme sonunda, 19 yıllık öğretmen İlkay Hanım’ın, evli sevgilisinden ayrılınca bunalıma girip intihar etmeye karar verdiğini ve sosyal medyadan kendisini öldürmesi için kiralık katil olarak Tanju D’yi bulduğunu ortaya çıkarır.

Hayat bazen kurguyu geçer.

***

Birkaç yıl önce yaşanan bu son derece trajik cinayet ve intihar olayını hatırlamamın nedeni salı günü Milliyet gazetesinin manşetinde yer alan “Seçmece kiralık katil” başlıklı haberdi.

Özetle şöyle diyordu haberde:

“İstanbul’da üç günde iki ayrı silahlı saldırıyı, biri kadın olan iki tetikçinin para karşılığı düzenlediği belirlendi.

Sosyal medyada faaliyet gösteren bazı gruplarda ‘kiralık katil’ ilanları açıkça paylaşılıyor.

Bir kiralık katil grubunda yalnızca tetikçiyle sınırlı kalmayan talepler de yer alıyor. Örneğin, uyuşturucu ya da silah temin edilmesini isteyen kişilerin de taleplerini ilettiği görülüyor. Hatta sahte para ve uyuşturucu madde teminiyle ilgili talepler de mesajlarda yer alıyor.”

***

Vahim hem de çok vahim bir tablo...

16 milyonu aşan nüfusuyla İstanbul artık yönetilemez, asayişi sağlanamaz bir noktaya geldi.

7.4 şiddetindeki bir deprem kadar tehlikeli değil mi bu?