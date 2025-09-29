“Hayat Beni Sürüklüyor” diyen Özcan Deniz’den veda sinyali: ‘Şirin Baba’ benzetmesine sitem etti!

30 yıllık sanat hayatında şarkıları, dizileri ve filmleriyle milyonların sevgisini kazanan Özcan Deniz, İstanbul konserinde yaptığı duygusal konuşmayla sevenlerini endişeye sevk etti.

Sahnede veda gibi algılanan sözleri, dinleyicileri hüzünlendirdi.

“HAYAT BENİ İSTEMEDİĞİM BİR YERE SÜRÜKLÜYOR”

Konserin en coşkulu anında mikrofonu eline alan Deniz, “Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl benimle beraber sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim.” dedi.

Bu sözler salonda soğuk rüzgarlar estirirken, hayranlar arasında “Müziği bırakıyor mu?” soruları yankılandı.

AİLE KRİZİYLE GÜNDEMDE

Son dönemde sahne performanslarından çok özel hayatıyla konuşulan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı gerginliklerle gündeme oturmuştu. Sahnede yaptığı duygusal konuşma, tüm dikkatleri üzerine çekti.

HAYRANLARDAN DUYGUSAL TEPKİLER

Konserde bulunan hayranlar, sosyal medyada Özcan Deniz’in sözlerinin kendilerini derinden etkilediğini belirtti. “Lütfen bırakma”, “Seninle büyüdük”, “Bir daha görememek çok ağır” yorumları hızla yayıldı.

‘ŞİRİN BABA’ SİTEMİ

‘Son Yemek’ filmi için sakal bırakan Deniz, ‘Şirin Baba’ benzetmesine sitem etti. Seyircinin sakalı kesmesi talebine, “Kes diyorsun ama film çekiyorum o yüzden. Onun için sakal var. Ben de çok mutlu değilim. Elin yabancısı sakal bıraktığında çok karizmatik buluyorsunuz. Ne oluyor ya! Kendi sanatçınıza böyle davranmayın. Şirin Baba’yı da ayrıca seviyoruz” yanıtını verdi.

AİLE İÇİ GERGİNLİK

Özcan Deniz, daha önce ağabeyi Ercan Deniz’den ölüm tehditleri aldığını iddia etmişti. Ercan Deniz’in evini basması sonrası iki kardeş arasında gece yarısı protokol imzalanmış, sanatçı 140 milyon TL değerindeki iki villayı abisine devretmişti.

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

19 Mayıs 1972’de Ankara’da doğan Özcan Deniz, aslen Ağrılıdır. Ailesi Ağrı’dan Ankara’ya, oradan 5 yaşında Aydın’a taşındı; çocukluğu Ege’de geçti. Kadriye ve Sadık Deniz’in ikinci çocuğu olan sanatçı, dört kardeş. Ortaokulu bırakıp simit satıcılığından inşaat işçiliğine çeşitli işlerde çalıştı.

Müzik kariyerine 13 yaşında İzmir ve Antalya’da sahne alarak başladı. 14 yaşında “Mavi Deniz” orkestrasını kurdu. Aydın’daki Geleneksel Ses Festivali’nde birincilik alınca İstanbul’a, 1989’da Almanya’ya gitti. Münih’te keşfedilen Deniz, 1992’de Ağlattın Beni ile çıkış yaptı, 1993’te Meleğim ile Türkiye’de ünlendi.

90’larda Beyaz Kelebeğim, Yalan mı gibi albümlerle popüler oldu, 2012’de Bi Düşün ile müziğe devam etti. Böbrek Vakfı, TOÇEV, Kızılay ve WWF projelerine destek verdi.

Oyunculuğa lisede tiyatroyla başladı. 1994’te Ona Sevdiğimi Söyle ile sinemaya, 1997’de Yalan mı dizisiyle TV’ye geçti. Asmalı Konak (2002), Haziran Gecesi (2004), Kader (2007), Samanyolu (2009), Karagül (2013), İstanbullu Gelin (2017), Seni Çok Bekledim (2020) gibi dizilerle bilindi.

Sinemada Ya Sonra? (2011), Evim Sensin (2012), Su ve Ateş (2013), İkinci Şans (2016), Öteki Taraf (2017) gibi filmlerde oyuncu, yönetmen ve senarist olarak yer aldı. DNZ Film ile projeler üretiyor.

Dört kez evlenen Deniz’in ilk eşi Handan Deniz (1992), ikincisi Ayşe Akın (2006-2008), üçüncüsü Feyza Cengiz’dir (2018-2022); Feyza’dan 2018 doğumlu oğlu Kuzey var. 2023’te İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile evlendi.

