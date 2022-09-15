'Kopil' karakteri ile gönüllere taht kuran oyuncu Serhan Aslan evlendi

Hayat Bilgisi, Cennet Mahallesi ve Yahşi Cazibe gibi sevilen projelerden tanıdığımız ünlü oyuncu Serhan Arslan, uzun süredir modacı Nazlı Ceren Köksal ile aşk yaşıyordu
Genç oyuncu Serhan Aslan bir süredir birlikte olduğu modacı Nazlı Ceran Köksal ile Atina'da evlendi
Serhan Aslan bir denemin en sevilen dizilerinden olan Hayat Bilgisi'nde Kopil rolü ile tanınmıştı
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan, son olarak 2017 yılında ekranlara gelen İki Yalancı isimli dizide Naci karakterine hayat vermişti.
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